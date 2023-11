blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

JUSTICE: A Bellinzone s'ouvre mardi devant le Tribunal pénal fédéral le procès en appel contre un ancien collaborateur du SECO pour faux dans les titres, corruption passive et autres délits.

Durant une dizaine d'années, entre 2004 et 2014, ce fonctionnaire chargé des acquisitions pour le centre de données de l'assurance-chômage a favorisé trois entreprises en échange de cadeaux et d'invitations, notamment à des matches de foot. Les avantages obtenus sont évalués à 1,2 million de francs. L'homme a notamment été condamné à 52 mois de prison ferme.

JUSTICE: Monique Olivier, ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret décédé en mai 2021, est jugée en France par la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour complicité de la disparition d'Estelle Mouzin. Elle est aussi mise en cause pour deux crimes vieux de 35 et 33 ans: l'enlèvement, le viol ou la tentative de viol, puis le meurtre de Joanna Parrish et de Marie-Angèle Domèce dans l'Yonne.

Vu dans la presse

CONSEIL FEDERAL: L'idée d'instaurer une rotation entre les sièges du PLR et du Centre au Conseil fédéral lancée lundi par l'historien Urs Altermatt ne séduit pas. Les présidents des deux partis s'y opposent, indique Le Temps.

«Cette solution n'est pas praticable», affirme le président du PLR Thierry Burkart. Celui du Centre, Gerhard Pfister, dit voir dans cette proposition un risque de déstabilisation du travail du Conseil fédéral. Même son de cloche chez les Vert'libéraux, autre force centriste.

SANTE: Le vieillissement de la population n'est pas la cause principale de la hausse des coûts de la santé. Seul un septième des coûts entre 2012 et 2017 est imputable à ce phénomène, montre une étude de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) relayée par les titres Tamedia.

Près de la moitié de l'augmentation est en revanche liée à des dépenses supplémentaires par patient. Les médicaments et les thérapies, de plus en plus chers, expliquent en partie cette hausse des dépenses.

BANQUES: Le gestionnaire de fortune Julius Baer avait depuis longtemps connaissance des difficultés de Signa. La banque privée a, dès avril, pointé des incohérences au sein du groupe autrichien propriétaire de Globus, indiquent les titres alémaniques du groupe Tamedia.

Signa avait alors pris du retard dans le remboursement du crédit de 200 millions d'euros accordé par la banque suisse. Celle-ci avait contacté le groupe pour qu'il confirme son retard et qu'il indique si des cas similaires s'étaient produits avec d'autres prêteurs. Contactée, la banque n'a pas souhaité s'exprimer sur ce cas.

SANTE BIS: Alors que le gouvernement s'apprête à adopter le prochain Programme national VIH et autres infections sexuellement transmissibles (PNVI), l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) fait des coupes dans les fonds dédiés à la lutte contre l'hépatite.

L'organisation Hépatite Suisse déplore l'arrêt du financement d'un projet visant à lutter contre cette maladie en milieu carcéral, écrivent les titres alémaniques du groupe Tamedia. L'organisation avait en outre demandé un financement à hauteur de 400'000 francs pour tous les projets liés à l'hépatite. Mais seuls 35'000 francs seront versés à partir de 2024.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2008): Décès de l'écrivain américain et activiste du nudisme Lee Baxandall. Il est connu pour son guide touristique «Lee Baxandall's World Guide to Nude Beaches & Recreation».

- Il y a 30 ans (1993): Les Suisses approuvent, à la quatrième tentative, le remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires par la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

- Il y a 30 ans (1993): Les Suisses refusent d'interdire la publicité pour le tabac et l'alcool.

- Il y a 40 ans (1983): Le laboratoire spatial européen «Spacelab» est lancé dans l'espace avec la navette spatiale «Columbia».

- Il y a 75 ans (1948): Naissance de la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland ("Europa Europa").

- Il y a 80 ans (1943): Naissane du chanteur et pianiste américain Randy Newman ("Short People», «You Can Leave Your Hat On"). Il a reçu en 2002 l'Oscar de la meilleure chanson originale pour «If I Didn't Have You» du film «Monstres et Cie».

- Il y a 175 ans (1848): Le Parlement désigne Berne comme ville fédérale.

Le dicton du jour

«Si novembre tonne, l'année sera bonne»

