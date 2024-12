blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le "Sea Story" a coulé. X

Les points forts du jour

FINANCES FEDERALES: Le Conseil national donne mardi le coup d'envoi des débats sur le budget 2025 de la Confédération, qui doivent l'occuper durant trois jours. La droite veut augmenter les fonds alloués à l'armée de quelque 500 millions de francs pour des achats d'armement par rapport à la version du Conseil fédéral. Cela doit être compensé par des coupes dans la coopération internationale (-250 millions), de l'asile (-100 millions) ou encore des dépenses pour le personnel de la Confédération (-70 millions). La gauche et les ONG ont déjà tiré la sonnette d'alarme contre des coupes «massives», «inhumaines» et «irréfléchies».

FAUNE: Le loup occupera mardi les esprits au Conseil des Etats. Trois motions veulent assouplir les conditions de tir du prédateur. L'une demande des zones sans loups. Une autre veut rétrograder le statut de protection du canidé dans la Convention de Berne et une troisième souhaite accélérer les analyses génétiques. Au vu des délibérations en commission, il y a des probabilités que certaines passent, voire les trois.

FOOTBALL: L'équipe de Suisse féminine de football dispute son dernier match de l'année 2024 mardi à 20h45 à Sheffield, face à à l'Angleterre, championne d'Europe en titre. La tâche s'annonce ardue pour les joueuses de la sélectionneuse Pia Sundhage, battues 6-0 par l'Allemagne vendredi à Zurich. Pour ce match amical, les Suissesses seront à nouveau privées de leur capitaine Lia Wälti et d'autres joueuses-clés, dont la jeune attaquante d'YB Naomi Luyet.

HOCKEY SUR GLACE: Genève-Servette joue mardi à 19h45 son quart de finale aller de la ligue des champions de hockey sur glace face à Bremerhaven. Les Aigles, qui ont remporté leurs quatre matches de National League agendés la semaine passée, avaient été battus par cette formation du nord de l'Allemagne lors de la phase de ligue (3-2).

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 3 décembre, c'est aujourd'hui la journée internationale des personnes handicapées. On estime que 1,3 milliard de personnes, soit une sur six à travers le monde, sont atteintes d'un handicap important. Certains handicapés meurent jusqu’à 20 ans plus tôt que des non-handicapés. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

ÉGYPTE: «J'ai passé 36 heures dans ma cabine immergée par 12 mètres de fond», explique mardi dans 24 Heures et la Tribune de Genève Michael Miles, l'un des deux Suisses rescapés après le naufrage d'un bateau de touristes en mer Rouge. Après qu'une énorme vague est venue heurter le «Sea Story» au large de l'Egypte dans la nuit du dimanche au lundi 27 novembre, «le bateau s'est renversé. Le sol était devenu le plafond et réciproquement», ajoute le Vaudois de 71 ans.

L'eau montant dans le couloir, avec l'autre passager de sa cabine, un Finlandais, ils ont «rapidement renoncé à tenter une sortie en apnée. Nous avions plus de chances de nous en tirer en restant dans notre chambre». Même si les balises de détresse équipant les gilets de sauvetage ne fonctionnaient pas, car «personne n'avait mis de piles dedans», le Vaudois dit n'avoir jamais eu peur.

Sur les 31 touristes et treize membres d'équipage, 33 ont été secourus. Quatre corps ont été extraits sans vie des cabines et sept personnes sont portées disparues.

CRIMINALITÉ: La quantité d'anabolisants saisis en Suisse a plus que doublé en cinq ans, écrit mardi la Neue Zürcher Zeitung. La majorité des préparations destinées à améliorer les performances arrivent par poste. En 2019, 649 envois de stéroïdes anabolisants ont été saisis, contre 1462 l'an passé, selon la fondation Swiss Sports Integrity, cité par le journal.

Si la commande est destinée à la consommation personnelle, la substance est détruite aux frais de l'acheteur. Les autorités n'interviennent qu'en cas de soupçon de commerce de la substance illégale. La plupart des envois proviennent d'Europe de l'Est, d'Asie et des Etats-Unis d'Amérique.

FOOTBALL: Un avocat argovien a porté plainte contre la police municipale zurichoise après son intervention contre les fans du Grasshopper Club de Zurich samedi lors du derby zurichois de la Super League de football face au FC Zurich, rapportent mardi l'Aargauer Zeitung et le Blick. Il accuse les policiers et l'autorité compétente de séquestration multiple, de contrainte multiple et d'abus d'autorité multiple.

L'avocat, qui est un supporter avoué de GC, a en outre déposé une plainte de surveillance administrative auprès de la préfecture de Zurich. La police avait interrompu une marche de supporters du GC pour empêcher tout débordement et avait contrôlé 591 personnes. Trois d'entre elles avaient été brièvement interpellées.

Flash météo Suisse

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): décès de l'entrepreneur et mécène valaisan Léonard Gianadda, à l'âge de 88 ans. Il a créé la fondation Pierre Gianadda, qui comprend un parc de sculptures et des expositions renouvelées chaque année, l'une des plus importantes institutions culturelles d'Europe.

- Il y a 20 ans (2004): décès de l'acteur, réalisateur et homme de théâtre français Robert Dhéry. Avec son épouse Colette Brosset, il avait fondé en 1948 la troupe de «Branquignols» (parmi lesquels on trouve Louis de Funès, Jean Lefebvre, Jean Carmet, Jacqueline Maillan, Michel Serrault). Au cinéma, il a notamment réalisé «La Belle Américaine» (1961), «Le Petit Baigneur» (1968) avec Louis de Funès ou «Vos gueules, les mouettes!» (1974). Il était né en 1921.

- Il y a 25 ans (1999): décès du musicien américain John Scatman, célèbre pour son tube «Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)». Il a vendu plus de 20 millions de disques. Il était né en 1942.

- Il y a 30 ans (1994): lancement de la première Playstation par la firme Sony.

- Il y a 40 ans (1984): catastrophe de Bhopal en Inde. Plusieurs tonnes de substances toxiques sont libérées dans l'atmosphère en raison d'une erreur humaine. L'accident fait jusqu'à 25'000 morts et 500'000 blessés.

- Il y a 90 ans (1934): fondation du club de hockey sur glace EHC Kloten.

- Il y a 90 ans (1934): naissance du philosophe suisse Hans Saner. Réputé pour ne jamais mâcher ses mots, il faisait souvent des commentaires politiques. Il est décédé le 26 décembre 2017.

- Il y a 130 ans (1894): décès de l'écrivain britannique Robert Louis Stevenson ("L'île au trésor», «Dr. Jekyll et Mr. Hyde"). Il était né en 1850.

- Il y a 140 ans (1884): naissance du conseiller fédéral radical soleurois Walther Stampfli. Il a dirigé le département de l'économie publique de 1940 à 1947. Il est le «père» de l'assurance vieillesse et survivants (AVS), adoptée par le Parlement en 1946 et avalisée par le peuple en 1947.

Le dicton du jour

«Décembre prend, il ne rend».

