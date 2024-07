blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Baptisée «Sarco», la boîte permet à une personne de se suicider sans aide extérieure. imago images/Cover-Images

ATS

Les points forts du jour

AIDE AU SUICIDE: Le groupe «The Last Resort» présente mercredi à Zurich sa «capsule à suicide». L'association veut réagir à la récente couverture médiatique de cet appareil controversé. Cette capsule imaginée par un ancien médecin et activiste australien, Philip Nitschke, devait être utilisée pour la première fois en Suisse cette semaine.

Selon la NZZ am Sonntag, il était question que l'appareil soit inauguré en Valais. Mais les autorités ont mis leur veto, selon la RTS. Baptisée «Sarco», la boîte permet à une personne de se suicider sans aide extérieure.

MUSIQUE: Le festival bernois du Gurten ouvre mercredi. Jusqu'à samedi, 135 artistes occuperont les sept scènes, comme le rappeur londonien Stormzy. Nemo, le vainqueur du dernier concours de l'Eurovision viendra chanter jeudi. Des températures élevées sont annoncées, mais moins qu'à «Sion sous les étoiles» où la barre des 30 degrés devrait être franchie dès jeudi, selon MétéoSuisse.

CAR POSTAL: Près de 700 cars postaux vont klaxonner à l'unisson ce mardi peu avant 10h00 dans toute la Suisse. Ce concert géant sera donné pour marquer les 100 ans du fameux avertisseur sonore à trois tons, qui est, avec leur couleur jaune, le signe le plus distinctif des cars postaux.

UKRAINE: Les familles des victimes du crash du vol MH17 abattu dans l'est de l'Ukraine commémorent les dix ans de la tragédie. Mercredi, les noms des 298 victimes, dont 196 Néerlandais, 43 Malaisiens et 38 Australiens, doivent être lus lors de la commémoration aux Pays-Bas.

D'autres cérémonies sont également prévues ailleurs, notamment au Parlement australien. Trois hommes ont été condamnés en 2022 par contumace à la prison à vie pour leur rôle dans la tragédie, l'aboutissement d'une longue quête de justice pour les proches des victimes. Mais leurs espoirs que les coupables purgent leur peine s'estompent.

Vu dans la presse

UKRAINE: La Suisse devait à la base accorder à l'Ukraine une aide de 6 et non de 5 milliards. Des documents de la consultation des offices montrent que le groupe de travail avait recommandé en 2023 un montant de 6 milliards pour des raisons de réputation, indique Le Temps.

Le journal a consulté ces documents en actionnant la loi sur la transparence. Les Finance de Karin Keller-Sutter et l'Economie de Guy Parmelin ont refusé de participer à l'effort général pour atteindre ce montant finalement revu à la baisse, passant à 5 milliards. La majorité du budget est assumée par la coopération internationale.

ENVIRONNEMENT: La mise en œuvre rapide de la loi sur la protection du climat s'est heurtée à une large résistance au sein de l'administration fédérale. C'est ce que montrent des documents obtenus par les titres Tamedia grâce à la loi sur la transparence. La loi prévoit des émissions nettes nulles de l'administration fédérale d'ici 2040. Les finances ont déploré le manque d'un plan de financement.

Le département de la défense a estimé que seule une réduction des émissions de 60% est envisageable d'ici 2040. L'Office fédéral de l'armement a lui demandé que les systèmes et véhicules militaires soient exclus du projet, tandis que l'Office fédéral des routes a critiqué son calendrier. Enfin, le Secrétariat d'Etat à l'économie voulait rendre les objectifs moins contraignants.

ASILE: Jamais autant de mineurs non accompagnés n'ont déposé une demande d'asile en 2023. C'est ce qu'écrivent les titres du groupe alémanique CH Media, qui se basent sur les données du Secrétariat d'Etat à la migration (SEM). Jusqu'à fin mai, 4% des 3271 mineurs non accompagnés qui ont déposé une demande l'année dernière ont obtenu l'asile. Pour 9% d'entre eux, la procédure est encore en cours.

Les autres demandes ont été rejetées ou classées. La plupart des mineurs non accompagnés sont originaires d'Afghanistan et seules quelques jeunes filles ont déposé une demande d'asile. En 2022, le SEM a enregistré 2450 demandes de mineurs non accompagnés. En 2019, avant la pandémie, on en comptait 441.

UKRAINE: La Rega a transporté deux enfants atteints de cancer de Kiev vers des hôpitaux suisses lundi. Ils sont désormais soignés dans deux hôpitaux universitaires distincts, indique la Conférence des directeurs cantonaux de la santé au Blick. La Suisse avait proposé son aide après une frappe aérienne sur un hôpital ukrainien. L'Italie, la Pologne, les Etats-Unis, l'Allemagne et les pays baltes ont également pris en charge des enfants pour les soigner dans leurs hôpitaux.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 17.07.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Décès de l'écrivain italien Andrea Camilleri, «père» du commissaire Montalbano, à l'âge de 93 ans.

- Il y a 10 ans (2014): Un Boeing 777 de Malaysia Airlines (vol MH17) est abattu par un missile au-dessus de l'est de l'Ukraine. Les 298 occupants, dont 80 enfants, ont tous perdu la vie.

- Il y a 60 ans (1964): Naissance de l'actrice américaine Heather Langenkamp ("Les Griffes de la nuit").

- Il y a 70 ans (1954): Naissance de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de Geezer Butler, le bassiste du groupe Black Sabbath.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance du réalisateur français Jean-Claude Brisseau ("Noces blanches"). Il est décédé en 2019.

Le dicton du jour

«A Saint-Alexis, Foin occis»

ro, ats