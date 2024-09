blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le dicton de ce 18 septembre: «Froid à la Saint-Joseph annonce pour bientôt la neige». Imago

ATS

Les points forts du jour

ASILE: Le débat sur les centres fédéraux d'asile s'annonce animé mercredi au Conseil national. Les députés doivent se pencher sur un projet de renforcement de la sécurité établi après qu'un recours disproportionné à la force dans ces centres a été dénoncé. Si tout le monde est d'accord sur la nécessité d'agir, les avis divergent sur la manière. Certains veulent par exemple protéger davantage les requérants mineurs tandis que d'autres veulent donner plus de moyens aux forces de sécurité en autorisant le recours aux armes.

DÉFENSE: Le budget de l'armée sera mercredi au centre des discussions du Conseil national. Le débat promet d'être houleux. La commission préparatoire a, de justesse, refusé d'augmenter le plafond des dépenses de 4 milliards de francs, comme le propose le Conseil des Etats. Les autres crédits d'engagement pour 2024, d'un total de 4,9 milliards de francs, devraient être acceptés sans autre.

PROTECTION CIVILE: Le Conseil des Etats se penche mercredi sur un projet du Conseil fédéral pour renforcer les effectifs de la protection civile. Les mesures prévoient notamment une extension de l'obligation de servir dans la protection civile à certaines personnes astreintes au service militaire et aux anciens membres de l'armée.

Les civilistes pourraient aussi être obligés d'effectuer une partie de leur service dans la protection civile. La majorité de la commission estime que ces mesures sont nécessaires pour les problèmes de sous-effectifs chroniques de la protection civile. Une minorité estime quant à elle qu'un engagement de civilistes dans la protection civile doit continuer à reposer sur une base volontaire.

CONSEIL DE L'EUROPE: L'ancien conseiller fédéral Alain Berset prend mercredi ses fonctions de secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le Fribourgeois succède à Marija Pejcinovic Buric, qui part sur un bilan en demi-teinte à l'issue d'un mandat marqué par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. La mission du Suisse sera de reconstruire la crédibilité du conseil.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 18 septembre, c'est aujourd'hui la journée internationale de l'égalité de rémunération. Elle vise à rendre hommage aux efforts déployés par toutes les parties prenantes pour parvenir à l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

PHARMACIE: Malgré des milliers de plaintes aux Etats-Unis, la famille Sackler, propriétaire du groupe pharmaceutique américain Purdue en faillite, continue à réaliser de bonnes affaires en Suisse avec ses analgésiques, révèle mercredi une enquête de médias internationaux, à laquelle ont participé la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. La demande d'opioïdes puissants atteint un niveau élevé en Suisse.

Purdue a initialement utilisé les dons aux distributeurs pour stimuler le marché aux Etats-Unis, explique dans les journaux Andrea Burden, professeur de pharmaco-épidémiologie à l'Ecole polytechnique de Zurich (EPFZ). Selon les journaux, des médecins et des organisations de santé suisses ont reçu entre 2016 et 2023 plus de 3,5 millions de francs de Mundipharma, une société liée aux Sackler. Ces aides financières ne sont soumises à aucune condition, répond l'entreprise.

VOTATIONS: Les jeunes Suisses votent de plus en plus, remarquent mercredi la Tribune de Genève et 24 Heures, en se référant aux données de Swissvotes, une base de données de l'université de Berne. Le taux de participation des 18-29 ans a augmenté de 14 points en moyenne depuis presque vingt ans, contre 4 points pour la population totale.

Cette classe d'âge reste toutefois celle qui se rend le moins aux urnes. «Les jeunes voteront toujours moins que leurs aînés», car les deux facteurs à prendre en compte sont l'intérêt pour la politique et l'intégration sociale, des variables qui s'accumulent avec les années, explique dans les journaux Pascal Sciarini, professeur en sciences politiques à l'université de Genève.

CLIMAT: La condamnation de la Suisse en avril par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) pour inaction climatique a étonné la majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe, relève mercredi dans Le Temps l'ambassadeur de Suisse auprès de l'organisation basée à Strasbourg, Claude Wild.

Ils «ont bien compris que la Suisse a été épinglée parce qu'une plainte a été déposée par une association suisse», les Aînées pour la protection du climat, et que le jugement s'adresse «en fait à tous les Etats parties de la CEDH», ajoute-t-il. Le diplomate précise n'avoir pas dû «beaucoup défendre la Suisse», aucun reproche n'ayant été fait par d'autres Etats. Il dit les avoir informés que des lois importantes, récemment mises en œuvre en Suisse, n'ont pas été prises en compte dans l'arrêt.

CLIMAT: Le nouveau président de l'Association des communes suisses, Mathias Zopfi, veut mettre davantage l'accent sur la politique climatique, annonce-t-il mercredi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Il appelle Confédération et cantons à mieux soutenir les communes dans la gestion des catastrophes naturelles. Elles ne doivent cependant pas être mises sous tutelle, ajoute-t-il, mais aptes à résoudre elles-mêmes leurs problèmes.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014): les Ecossais refusent à 55% l'indépendance du Royaume-Uni lors d'un référendum historique.

- Il y a 20 ans (2004): décès du réalisateur américain Russ Meyer ("Faster Pussycat! Kill! Kill!», «Vixen», «La Vallée des Plaisirs"). Pionnier en matière de films érotiques, il s'était illustré par ses films classés «porno-soft» devenus des classiques. Il était né en 1922.

- Il y a 50 ans (1974): le cyclone Fifi fait 10'000 morts au Honduras.

- Il y a 75 ans (1949): ouverture de la première édition de la foire du livre de Francfort.

- Il y a 75 ans (1949): décès de l'acteur américain Frank Morgan, le magicien du «Magicien d'Oz». Il était né en 1890.

- Il y a 90 ans (1934): l'URSS devient le 59e membre de la Société des Nations, sortant ainsi de son isolement politique.

Le dicton du jour

«Froid à la Saint-Joseph annonce pour bientôt la neige».

bas, ats