Quatre militantes féministes du Femen ont attaqué à la tronçonneuse vendredi à Genève la sculpture de la chaise cassée (Broken Chair) pour protester contre l'inaction de l'ONU à l'égard de la Russie. Keystone

Les points forts du jour

SKI ALPIN: Leaders de l'équipe de Suisse de ski alpin et détenteurs des gros globes de cristal, Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami seront en quête de rachat et de repères samedi et dimanche. Le Nidwaldien aborde le géant de samedi à Val-d'Isère sans avoir cueilli le moindre point dans sa discipline fétiche cette saison. Il a été éliminé tant à Sölden qu'à Beaver Creek et avait connu le même sort lors de la finale de la Coupe du monde 2023/24 en mars à Saalbach. Quant à la Tessinoise, forfait à Sölden, elle a obtenu une modeste 13e place en géant le week-end dernier à Killington pour sa première course de l'hiver. Mais elle semble à l'aise à Beaver Creek, où les skieuses s'alignent pour la première fois et où une descente et un super-G figurent au menu samedi et dimanche.

FOOTBALL: Quelle équipe passera la pause hivernale en tête de la Super League de football? La réponse tombera dimanche vers 18h30: premier du classement avec 1 point d'avance sur Bâle et 2 sur Servette, le FC Lugano accueille Lausanne (4e à 4 longueurs des Tessinois) à 16h30 dimanche. Bâle aura l'occasion de prendre provisoirement les commandes samedi soir en accueillant la lanterne rouge Grasshopper Zurich (dès 20h30), alors que le Servette de Genève se déplacera dimanche à Berne pour se frotter aux Young Boys de Berne (à 14h15). Un derby romand figure par ailleurs au menu samedi dès 18h00: Yverdon-Sport reçoit le FC Sion, qui pourrait rejoindre Lucerne au 6e rang en cas de succès.

PERLES ORATOIRES: Les plus belles bourdes oratoires de l'année seront à l'honneur samedi avec la remise du grand prix du maire de Champignac. Vingt-cinq candidats sont en lice pour remporter l'une des célèbres statuettes qui honorent depuis 1988 «les plus belles performances oratoires romandes», sélectionnées par les lecteurs du journal La Distinction. L'an dernier, le Champignac d'Or était revenu au conseiller communal de La Chaux-de-Fonds (NE), Théo Bregnard, pour sa perle oratoire: «Les toilettes non genrées ne sont pas un pseudo-progrès. C'est aller vers la reconnaissance d'un besoin».

CORÉE DU SUD: Le Parlement sud-coréen se prononce samedi sur une deuxième motion de destitution contre le président Yoon Suk-yeol. Le président conservateur avait sidéré le pays le 3 décembre en instaurant soudainement la loi martiale, avant de faire marche arrière à peine six heures plus tard sous la pression du Parlement et de milliers de manifestants. Une première motion de destitution avait échoué samedi dernier, faute de quorum. Le deuxième vote est prévu à 17h00 (08h00 suisses). La motion a besoin de 200 voix sur 300 pour être adoptée. Pour cela, l'opposition, forte de 192 sièges, doit convaincre au moins huit députés du parti du président.

GÉORGIE: Un collège électoral, contrôlé par le parti au pouvoir Rêve géorgien, doit désigner samedi un nouveau président en Géorgie, pays secoué par des manifestations antigouvernementales d'ampleur. Le poste est promis à un partisan radical du pouvoir, l'ancien footballeur Mikheïl Kavelachvili, qui a joué notamment à Manchester City et dans plusieurs clubs suisses, dont Sion, Zurich et Grasshopper Zurich. L'actuelle cheffe de l'Etat, Salomé Zourabichvili, a dit qu'elle refuserait de rendre son mandat tant que de nouvelles législatives n'auraient pas été organisées.

Vu dans la presse

UKRAINE: Quatre militantes féministes du Femen ont attaqué à la tronçonneuse vendredi à Genève la sculpture de la chaise cassée (Broken Chair) pour protester contre l'inaction de l'ONU à l'égard de la Russie, rapporte samedi la Tribune de Genève. Elles ont été arrêtées. La Broken Chair est le symbole de la lutte contre les mines antipersonnel qui mutilent et tuent des civils. Les militantes ont dénoncé sur le réseau social X «l'hypocrisie de l'ONU, qui tolère que la Russie occupe illégalement le siège de l'URSS alors qu'elle est à l'origine de cette tragédie en Ukraine». Handicap International, l'ONG commanditaire de l'œuvre rénovée en juillet, a annoncé qu'elle allait déposer une plainte.

ASILE: Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) étudie des mesures dans le domaine de l'asile pour décharger les cantons, indique samedi la Neue Zürcher Zeitung. Les gouvernements cantonaux seront informés dès qu'une décision aura été prise, précise le SEM dans le journal. Les efforts pour garantir aux demandeurs d'asile ukrainiens un hébergement, une place à l'école et des soins de santé poussent les autorités cantonales à leurs limites, selon le journal. Les cantons demandent que les réfugiés ukrainiens soient hébergés dans des centres d'asile fédéraux.

PROCHE-ORIENT: Des parlementaires fédéraux ont reçu cette semaine une lettre contenant de la poudre noire, révèle samedi le journal Blick. La missive a été envoyée à une centaine d'élus, mais la poudre ne se trouvait que dans l'enveloppe d'une partie des élus, a expliqué l'Office fédéral de la police (fedpol). Une analyse a montré que la poudre n'était pas dangereuse pour la santé. Il n'est toutefois pas possible de dire avec certitude de quelle substance il s'agit. Fedpol a conseillé de jeter l'enveloppe et son contenu ou de la déposer auprès des services du Parlement. Les expéditeurs de la missive attiraient l'attention sur les enfants tués à Gaza, selon le journal.

SALAIRES: L'entreprise d'armement Ruag MRO, appartenant à la Confédération, et Ruag International ont versé entre 2020 et 2023 des indemnités de départ d'un montant de 3,5 millions de francs, affirment samedi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. En comparaison avec d'autres entreprises publiques, l'accumulation de telles indemnités est unique. Les indemnités élevées ont été versées en raison des délais de préavis de départ importants. Lorsqu'un cadre quitte l'entreprise, il a droit – comme c'est également le cas dans le secteur privé – au maintien de son salaire jusqu'à la fin du délai de préavis. Ruag MRO a depuis lors réduit les délais de préavis pour le poste de direction de douze à six mois.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): l'Union européenne décide d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. La Géorgie obtient le statut de candidat à l'adhésion à l'UE.

- Il y a 5 ans (2019): décès de l'actrice, chanteuse et écrivaine franco-danoise Anna Karina à l'âge de 79 ans. Elle avait tourné sept films avec le réalisateur suisse Jean-Luc Godard, son mari de 1961 à 1965. Elle a également eu une carrière de chanteuse, notamment aux côtés de Serge Gainsbourg et de Philippe Katerine.

- Il y a 20 ans (2004): inauguration du viaduc de Millau, conçu par l'architecte américain Norman Foster, dans le sud de la France. Avec ses 2460 mètres, il est le plus long pont à haubans au monde. La plus haute pile mesure 343 mètres, ce qui en fait l'ouvrage le plus haut de France.

- Il y a 20 ans (2004): Cuba et le Venezuela signent un accord portant sur la livraison de pétrole vénézuélien par le président Hugo Chávez en échange de l'envoi de médecins cubains par Fidel Castro. Cet accord donne naissance à l'alternative bolivarienne pour les Amériques (ALBA), en tant qu'alternative à la zone de libre-échange américaine prévue et dominée par les Etats-Unis.

- Il y a 75 ans (1949): naissance du musicien britannique Cliff Williams, ex-bassiste d'AC/DC.

Le dicton du jour

«Quand en hiver est été, mais en été l'hivernée, cette contrariété ne fit jamais bonne année».