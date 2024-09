blue News et Keystone-ATS vous souhaitent un excellent début de journée et vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Une photo de la cycliste suisse Muriel Furrer, décédée dans un accident jeudi, est projetée pendant une minute de silence lors des Championnats du monde de cyclisme et de paracyclisme sur route à Zurich, le vendredi 27 septembre 2024. KEYSTONE

Les points forts du jour

PARTIS: Les délégués de la Jeunesse socialiste suisse (JS) se réunissent ce samedi à Giubiasco (TI). La santé sera au coeur de cette assemblée, avec la discussion d'un papier de position. Le parti de jeunes veut un système de santé qui mette les gens «avant le profit». A l'occasion de la Journée internationale de l'avortement sans risque, la JS revendiquera également la fin du régime du délai et la sortie de l'avortement du code pénal.

BREXIT: Huit ans après le référendum qui a conduit au Brexit, des milliers de Britanniques sont attendus dans les rues de Londres ce samedi pour manifester leur volonté de réintégrer l'Union européenne. Ce rassemblement, baptisé «Rejoin March», est le premier à se tenir depuis le retour des travaillistes au pouvoir.

FOOTBALL: Le premier derby lémanique de la saison de Super League se déroule samedi à Genève (18h00), où Servette accueille Lausanne. Les Grenat font office de favoris, mais doivent se méfier des hommes de Ludomanifester leur volonté de réintégrer l'Union européenne. Ce rassemblement, baptisé «Rejoin March», est le premier à se tenir depuis le retour des travaillistes au pouvoir.

CYCLISME: Les courses sur route des championnats du monde de Zurich se tiennent ce week-end. Après l'épreuve féminine samedi, lors de laquelle la Zurichoise Noemi Rüegg espère briller, les hommes en découdront dimanche. Le Slovène Tadej Pogacar fait office de favori et vise la triple couronne après ses succès sur le Tour d'Italie et le Tour de France. Côté suisse, Marc Hirschi peut jouer les trouble-fêtes.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 28 septembre, c'est aujourd'hui la Journée internationale de l'accès universel à l'information. Avec cette journée, l'ONU entend rappeler que l'information est un pouvoir. Lorsque les citoyens sont informés, ils sont en mesure de prendre des décisions en connaissance de cause. Quand ils savent comment ils sont gouvernés, ils peuvent demander des comptes à leurs gouvernements. L'accès universel à l'information est la pierre angulaire de sociétés du savoir à la fois saines et inclusives. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/information-access-day

Vu dans la presse

LOUP: Le ministre de l'environnement Albert Rösti s'est personnellement impliqué dans l'abattage de meutes de loups. Il a rencontré le 13 septembre le conseiller d'Etat valaisan Frédéric Favre et la cheffe de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), Katrin Schneeberger, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia. L'OFEV aurait d'abord interdit au canton du Valais d'abattre certaines meutes. Après la rencontre, il s'est montré prêt à reconsidérer sa décision. Selon les journaux de Tamedia, Frédéric Favre a déposé une nouvelle demande: «Un seul mouton tué doit suffire à justifier l'abattage de toute une meute», a-t-il écrit. L'OFEV s'est ensuite ravisé.

JUSTICE: Yves Donzallaz quitte son poste de président du Tribunal fédéral. L'Assemblée fédérale devra par conséquent élire un nouveau président lors de la session d'hiver, rapporte Schweiz am Wochende du groupe CH Media. Habituellement, c'est le vice-président, actuellement François Chaix (PLR), qui prend la relève. Yves Donzallaz souhaite qu'une «nouvelle force» prenne le relais. Il s'est dit satisfait de ce qu'il a accompli durant son mandat de président. Il est devenu juge fédéral en 2008 en tant que membre de l'UDC valaisanne.

DRAME: Après le décès de la jeune Muriel Furrer, âgée de 18 ans, lors des Championnats du monde de cyclisme à Zurich, les interrogations sur les circonstances de l'accident ont fait le tour du monde. La Rega a effectué sa première mission de la journée environ une heure après la fin de la course, a expliqué la société de sauvetage à la Neue Zürcher Zeitung.

Selon le journal Blick, il y a des raisons de penser que Muriel Furrer est restée un certain temps dans la forêt avant d'être découverte après sa chute. Dans le protocole de course, aucun temps intermédiaire n'a été enregistré pour la Zurichoise, écrivent les journaux de Tamedia. Les organisateurs et l'Union Cycliste Internationale (UCI) ont refusé de prendre position en se référant aux enquêtes en cours.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Quelque 60'000 personnes, selon les organisateurs, manifestent à Berne pour réclamer des mesures plus efficaces pour la protection du climat. C'est l'une des plus grandes manifestations en Suisse depuis des décennies.

- Il y a 10 ans (2014): Les Suisses refusent à 61,9% l'introduction d'une caisse maladie unique.

- Il y a 30 ans (1994): Naufrage du ferry estonien Estonia en mer Baltique: 852 morts, 137 rescapés.

- Il y a 90 ans (1934): Naissance de l'actrice et chanteuse française Brigitte Bardot ("Et Dieu... créa la femme», «Le mépris"). Considérée comme «la plus belle femme du monde», elle a mis un terme à sa carrière en 1973 pour se consacrer à la défense des animaux.

- Il y a 100 ans (1924): Naissance de l'acteur italien Marcello Mastroiani ("La dolce vita», «Huit et demi», «La grande bouffe», «Une journée particulière"). Il est décédé en 1996.

- Il y a 160 ans (1864): Fondation de l'Association internationale des travailleurs, la «Première internationale».

Le dicton du jour

«Septembre en sa tournure, de mars fait la figure.»

