Les points forts du jour

SOINS: La ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider défend ce vendredi à Berne la réforme du financement uniforme des prestations sur laquelle le peuple suisse votera le 24 novembre. Ce projet doit permettre de financer toutes les prestations de l’assurance obligatoire des soins, qu’elles soient ambulatoires, hospitalières ou dispensées en EMS, selon la même clé de répartition. Le Parlement a adopté la modification correspondante de la LAMal le 22 décembre 2023.

Un référendum a été lancé contre cette décision par le Syndicat des services publics (SSP), par crainte d'une nouvelle hausse des primes et une baisse de la qualité des soins. Pour le Conseil fédéral et le Parlement, la modification de la LAMal pour le financement uniforme des prestations élimine de mauvaises incitations, encourage les traitements ambulatoires et aide à éviter des hospitalisations inutiles.

ECOLE: Le PLR Suisse présente ce vendredi à Berne les prochaines étapes pour mener l’école obligatoire vers un avenir prometteur et, entre autres, différents modèles de motions pour ses sections cantonales. Le parti a publié en juin dernier son papier de position: «L’école obligatoire à bout de souffle?: retour à sa mission initiale?». Les écoles primaires sont sous pression, les performances sont en baisse et la satisfaction du corps enseignant diminue, estime le PLR, soucieux de défendre le modèle de la gratuité de l’école obligatoire que les libéraux-radicaux ont mis en place dans les années 1830.

PAIX: Le prix Nobel de la paix, l’un des plus prestigieux, qui récompense les efforts pour mettre fin aux conflits, doit être décerné ce vendredi à Oslo. Certains observateurs estiment que pour 2024 le comité pourrait vouloir mettre l'accent sur les acteurs humanitaires qui aident à soulager les souffrances des populations civiles.

L'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), la Cour internationale de justice (CIJ) et le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, font partie des favoris. Dans une année marquée par les guerres au Proche-Orient et en Ukraine et compte tenu de son passé, le comité Nobel norvégien est capable de créer une surprise totale lors de l'annonce, y compris de ne pas décerner le prix du tout comme ce fut le cas à 19 reprises par le passé.

AUJOURD'HUI, C'EST: Comme chaque 11 octobre, c'est aujourd'hui la Journée internationale de la fille qui est célébrée cette année sous le thème «La vision des filles pour l'avenir». Ce thème exprime à la fois la nécessité d'une action urgente et un espoir qui persiste, porté par le pouvoir de la voix des filles et leur vision de l'avenir. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

POLITIQUE FÉDÉRALE: Deux élues signent un recours envoyé aux commissions de gestion du parlement, pour contester la décision du gouvernement de geler les crédits destinés aux trains de nuit, écrivent Le Temps et les journaux alémaniques de Tamedia.«Les décisions d’Albert Rösti doivent être stoppées, car elles vont à l’encontre de la votation sur la loi sur le CO2», argumente la Vaudoise Brenda Tuosto, avec sa collègue zurichoise Min Li Marti, avis de juriste à l’appui.

Les commissions de gestion des Chambres sont invitées à se pencher sur cette dénonciation à l’autorité de surveillance. Cela étant, elles n’auront pas le pouvoir d’annuler la décision du gouvernement, qui, du reste, n’est pas encore définitive.

Albert Rösti : «Il faut faire les deux investissements» Comment expliquer la logique d'investissement actuelle entre le rail et la route, sachant que les financements diffèrent largement entre ces deux infrastructures ? La réponse d'Albert Rösti, chef du DETEC. 09.10.2024

TRANSPORT: Selon l'Office fédéral des routes (OFROU), l'effet d'un élargissement de l'autoroute A1 entre Nyon et Genève s'estompera vite, lit-on dans le Blick. Celui-ci permettrait d'augmenter la capacité de 90'000 à 130'000 voitures, mais ce parcours sera à nouveau saturé dès 2040.

Albert Rösti et l'OFROU défendent ce projet. Le ministre des transports souligne toutefois: «Il ne s'agit pas ici de construire de nouvelles routes, mais d'aménager celles qui existent déjà afin d'absorber les capacités nécessaires».

Albert Rösti: "Trouver un bon équilibre entre le rail et la route" Fervent défenseur du rail, mais également de l'extension des autoroutes, Albert Rösti explique comment trouver le bon équilibre entre ces deux infrastructures pour répondre aux besoins croissants de mobilité en Suisse. 09.10.2024

DROIT DE VOTE: Le conseiller fédéral Beat Jans prône le droit de vote à 16 ans, explique-t-il dans les colonnes de la Tribune de Genève alors qu'il a participé jeudi à la Semaine de la démocratie à Genève. Il y a cent ans, la Déclaration de Genève posait les bases de la protection de l’enfance au niveau international, rappelle le ministre de la justice, qui entend bien en défendre l'esprit.

En Suisse, il n’y a que le canton de Glaris qui ait introduit le droit de vote à 16 ans. Beaucoup de propositions cantonales et fédérales en la matière au niveau fédéral ont été refusées. «Au-delà de mon avis personnel, je constate que le Conseil fédéral n’a jusque-là pas dû se positionner sur le sujet», a-t-il relevé.

COÛT DE L'ÉLECTRICITÉ: Neuchâtel reste le canton où l’électricité est la plus chère en Suisse romande, signale ArcInfo. Au niveau suisse, pour la plupart des ménages types, Neuchâtel se situe au cinquième rang, après les deux Bâle, Soleure et Schaffhouse. Claire-Lise Clément, secrétaire générale de Viteos, gestionnaire du réseau des villes de La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel, explique: «La disparité des tarifs s’explique par le fait que chaque région de Suisse présente des contraintes d’approvisionnement particulières: caractéristiques géographiques, nombre de clients et répartition sur le territoire, volume distribué et montant des redevances aux collectivités publiques».

Cette disparité se voit sur la carte publiée par la commission fédérale de l’électricité (Elcom), qui montre des coûts extrêmement variables pour ces différentes composantes: les taxes varient de 0 à 7,5 ct/kWh, l’énergie varie de 0,65 à 30,96 ct/kWh, l’utilisation du réseau 0,78 à 19,5 ct/kWh.

ÉDUCATION: En Suisse, dans tout le pays, le nombre d'enfants scolarisés à domicile n'a jamais été aussi élevé. Il s'agit actuellement de 4160 enfants, soit deux fois plus qu'il y a quatre ans, écrivent les journaux alémaniques de Tamedia. De nouveaux chiffres montrent que l'école à la maison est de plus en plus populaire dans certains cantons comme Berne ou Zurich. A Zoug ou à Saint-Gall en revanche, les exceptions pour le «homeschooling» ne seraient que rarement accordées.

Une mère de trois enfants citée dans l'article est convaincue que les enfants apprennent mieux sans pression scolaire. La présidente du syndicat alémanique des enseignants LCH, Dagmar Rösler, ne partage pas cet enthousiasme et met en garde contre un manque de socialisation: elle plaide également pour une réglementation plus stricte.

PLACE D'ARME: Restrictions financières obligent, c’est en toute discrétion que la place d’armes de Bière (VD), connue loin à la ronde par des milliers de Suisses qui y ont fait leurs armes, a fêté ses 150 ans. Camp d’entraînement depuis les guerres napoléoniennes, le site, bastion de l’artillerie, a animé le village, dopé la région et acquis une stature nationale. Plusieurs célébrités ont fréquenté la place d’armes comme le général Henri Guisan et le peintre Ferdinand Hodler. Ce dernier a réalisé une fresque sur le mur de la cantine, restaurée en 2014. Elle se trouve aujourd’hui au château de Morges, apprend-on dans 24 Heures.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Décès de l'acteur américain Robert Forster ("Mulholland Drive», «Jackie Brown"). Il était né en 1941.

- Il y a 5 ans (2019): Décès du cosmonaute soviétique Alexeï Leonov à l'âge de 85 ans. Il avait été le premier homme à effectuer une sortie dans l'espace en 1965.

- Il y a 70 ans (1954): Naissance de l'acteur allemand Sascha Hehn ("La clinique de la Forêt-Noire», de nombreux seconds rôles dans la série «Derrick").

- Il y a 100 ans (1924): Ouverture à Paris du Bureau de recherches surréalistes.

- Il y a 240 ans (1884): Naissance de la militante et diplomate américaine Eleanor Roosevelt, Première Dame des Etats-Unis de 1933 à 1945. Elle est décédée en 1962.

Le dicton du jour

À la Saint-Firmin, l'hiver est en chemin

