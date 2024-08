blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Entre cinquante et cent délinquants sont libérés chaque année après une thérapie suivie en institution en Suisse. (image d'illustration) IMAGO/Depositphotos

ATS

Les points forts du jour

INTEMPERIES: L'entreprise Novelis, dévastée par les intempéries survenues début juillet en Valais, fait un état des lieux vendredi sur son site de Sierre. La multinationale, qui fournit l'industrie automobile à travers toute l'Europe, s'était retrouvée à l'arrêt après le débordement du Rhône. Elle a, avec une autre entreprise du site industrielle, Constellium, réclamé des mesures de protection urgentes. Les intempéries de cet été dans le Valais, le Tessin et les Grisons ont provoqué des dommages assurés de l'ordre de 160 à 200 millions de francs, selon l'Association suisse d'assurances.

VOTATIONS FEDERALES: La SSR publie ce vendredi matin son premier sondage en vue des votations fédérales du 22 septembre. Deux objets seront soumis aux urnes: l'initiative biodiversité et la réforme de la prévoyance professionnelle. Le premier sondage Tamedia diffusé mercredi annonçait, lui, un petit oui à 51% pour l'initiative lancée par des organisations environnementales et de protection du paysage et du patrimoine. La réforme de la LPP ne recueillait en revanche que 33% d'opinions favorables, contre 59% de «non».

SECURITE ALIMENTAIRE: Le comité de l'initiative populaire «pour une alimentation sûre» dépose vendredi plus de 100'000 signatures à la Chancellerie fédérale. Le peuple suisse devra voter. Le texte demande une réorientation du secteur agroalimentaire en faveur de la sécurité alimentaire et d'une quantité suffisante d'eau potable propre. Il exige que la Confédération vise à l'avenir un taux d'auto-approvisionnement d'au moins 70% pour les denrées alimentaires.

THAÏLANDE: Les députés thaïlandais désignent vendredi le nouveau Premier ministre après la destitution de Srettha Thavisin par la justice, pour manquement aux règles d'éthique. Le vote doit sortir de la crise un royaume à l'arrêt, sur fond de divisions tenaces et de croissance en berne. Paetongtarn Shinawatra, 37 ans, la fille de l'ex-premier ministre Thaksin Shinawatra, est la seule candidate déclarée pour le moment.

Vu dans la presse

THERAPIES: Selon les journaux alémaniques de Tamedia, un débat a éclaté en Suisse sur l'exécution des peines pour les délinquants souffrant de maladies psychiques.

Des spécialistes, comme le médecin légiste Josef Sachs, ont critiqué le fait que trop de délinquants soient envoyés dans des cliniques. Par ailleurs, des représentants des autorités judiciaires ont expliqué qu'entre cinquante et cent délinquants sont libérés chaque année après une thérapie suivie en institution en Suisse.

Une récidive grave se produit environ tous les dix ans. Le conseiller national thurgovien Pascal Schmid souhaite l'internement automatique pour les délinquants ayant commis deux homicides ou des viols.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Décès de l'acteur américain Peter Fonda ("Easy Rider"). Il était né en 1940.

- Il y a 25 ans (1999): Des scientifiques de la NASA annoncent avoir observé pour la première fois comment de la matière est aspirée et avalée par un trou noir.

- Il y a 50 ans (1974): Naissance du skieur neuchâtelois Didier Cuche, spécialiste de descente, de super-G et de géant. Il a été médaillé d'argent aux JO de Nagano en 1998 et quatre fois médaillé aux championnats du monde. Il a également remporté six petits globes de cristal, dont quatre en descente.

- Il y a 60 ans (1964): Naissance de l'entrepreneuse américaine Melinda Gates, ex-épouse de Bill Gates. Le couple a dirigé ensemble l'organisation caritative «Bill & Melinda Gates Foundation».

- Il y a 70 ans (1954) Naissance du réalisateur et producteur canadien James Cameron ("Titanic», «Avatar").

- Il y a 75 ans (1949): Naissance du peintre suisse Rolf Knie.

- Il y a 75 ans (1949): Décès de l'écrivaine américaine Margaret Mitchell ("Autant en emporte le vent"). Elle était née le 8 novembre 1900.

- Il y a 90 ans (1934): Naissance de l'acteur français Pierre Richard ("Le grand blond avec une chaussure noire», «La chèvre», «Les compères").

Le dicton du jour

«Après Saint-Roch, aiguise ton soc!»

ro, ats