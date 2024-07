La mortalité explose dans les îlots de chaleur des villes suisses

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

EUROVISION: La SSR communique vendredi la présélection des deux villes qui se disputeront, fin août, la désignation comme hôte du Concours Eurovision 2025. Après la victoire du Biennois Nemo à Malmö en mai, il revient à la Suisse d'organiser l'évènement l'an prochain. Les villes de Zurich, Genève, Bâle ainsi que Berne avec Bienne sont candidates.

PORTUGAL: la ville portugaise de Coimbra inaugure vendredi un musée consacré à Aristides de Sousa Mendes, l'«Oskar Schindler portugais». En poste à Bordeaux lors de la débâcle française de 1940, ce diplomate a refusé de suivre les ordres du gouvernement portugais de Salazar et a délivré sans distinction plusieurs milliers de visas aux personnes menacées souhaitant fuir la France.

CULLY (VD): La navigation doit reprendre vendredi au débarcadère de Cully, au terme de trois mois de travaux, a fait savoir la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN). Le débarcadère avait été endommagé par le bateau «Le Simplon» qui s'y était encastré lors d'une tempête à la fin du mois de mars. Tant le débarcadère que les appareils de choc ainsi que l'enrochement ont dû être refaits.

Vu dans la presse

CLIMAT: Lors d'une journée de canicule, 26% de personnes en plus meurent dans les îlots de chaleur des villes suisses plutôt que dans les autres zones urbaines. Pour les personnes de plus de 75 ans, la mortalité lors d'une journée de canicule à 35 degrés était même 30% plus élevée que dans les zones plus fraîches de la ville.

Ce sont les conclusions d'une étude de Swiss TPH (Swiss Tropical and Public Health Institute), rapportent les journaux alémaniques de Tamedia. «Il faut davantage de mesures structurelles», a déclaré Martina Ragettli, co-auteur de l'étude. Elle cite par exemple l'apport suffisant d'air frais.

JUSTICE: Le ministère public a déposé une plainte contre cinq policiers dans l'affaire de l'intervention policière mortelle à Adelboden (BE). Le tireur doit répondre d'homicide volontaire et d'abus de pouvoir, rapportent les journaux bernois de Tamedia.

Lors d'une intervention policière le 21 mai 2020, cinq coups de feu tirés avec une arme de service avaient tué un homme de 44 ans. Dans un premier temps, le ministère public avait classé la procédure contre les policiers impliqués dans l'intervention.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Décès de l'acteur néerlandais Rutger Hauer ("Blade Runner"). Il était né en 1944.

- Il y a 30 ans (1994): Genève est désignée comme siège de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), créée en avril.

- Il y a 140 ans (1894): Naissance du pathologiste autrichien Philipp Schwartz, qui a sauvé de centaines de scientifiques qui n'étaient pas favorables aux nazis. Lui-même de confession juive, il s'est réfugié à Zurich en 1933 et a fait passer des scientifiques rejetés par les nazis en Turquie et dans d'autres pays.

- Il y a 650 ans (1374): Décès du poète italien Pétrarque, l'un des principaux représentants de la littérature humaniste de la Renaissance, avec Dante et Bocace.

Le dicton du jour

«A la Saint-Arsène, met au sec tes graines»

