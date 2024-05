«S'il pleut à la Sainte-Pétronille, pendant quarante jours...»

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

MÉDICAMENTS: Pour la quinzième fois, Interpharma et santésuisse ont réalisé une comparaison du prix des médicaments entre la Suisse et les pays économiquement comparables (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni). Cette étude, présentée vendredi aux médias, repose sur une méthode de relevé acceptée par les deux partenaires, ce qui offre une base commune aux débats sur les aspects pertinents de la thématique du prix des médicaments.

GÉOTHERMIE: Les opposants au projet de géothermie profonde à Haute-Sorne, dans le Jura, montent à nouveau au créneau vendredi. Ils tiennent une conférence de presse à Bassecourt (JU) pour faire valoir leur point de vue, dix jours après le début des travaux de forage de la phase exploratoire. La situation autour de ce projet est tendue. Il y a une semaine, des opposants avaient déversé du purin à l'entrée du site de forage et pénétré dans celui-ci pour y hisser une banderole de protestation.

ÉTATS-UNIS: Donald Trump a été reconnu jeudi coupable à son procès pénal à New York, pour des paiements dissimulés à une vedette de films pornographiques, une première pour un ex-président américain. Ce verdict sans précédent, aux conséquences politiques imprévisibles, n'empêchera pas le champion républicain d'être candidat à la présidentielle du 5 novembre face au président sortant démocrate Joe Biden, même en cas de condamnation à la prison. La peine doit être prononcée le 11 juillet, quatre jours avant la convention du parti républicain qui doit investir Donald Trump comme candidat des conservateurs américains.

FOOTBALL: L'équipe de Suisse féminine de football dispute vendredi soir à Bienne, dès 20h00, contre la Hongrie son 3e match des qualifications pour l'Euro 2025. La Suisse est déjà qualifiée pour la compétition, qui se tiendra en Suisse l'an prochain. Les Hongroises comptent un point, gagné après leur nul 1-1 face à l'Azerbaïdjan. Elles ont perdu 3-1 contre les Turques. Les Suissesses affichent de leur côté un bilan de deux victoires et une différence de buts de 7-1.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 31 mai, c'est aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. Le tabagisme tue huit millions de personnes par an, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

UKRAINE: Alors que le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) envisageait d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à la conférence pour la paix en Ukraine au Bürgenstock (NW), il a finalement renoncé à le faire, relate vendredi Le Temps. «Au fur et à mesure que les contours et les contenus de l'événement se sont précisés, il a été décidé de focaliser le choix des invités sur les Etats, en y ajoutant uniquement trois organisations internationales [l'ONU, l'OSCE et le Conseil de l'Europe, ndlr] ainsi que deux représentants religieux», le Vatican et le patriarche de Constantinople, indique le DFAE.

Mais selon des informations du journal, si le CICR n'a pas été invité, c'est à la demande de l'organisation qui voulait éviter de répondre à une sollicitation à participer à un sommet, auquel la Russie ne sera pas présente, afin d'éviter d'être mise encore plus sous pression par Moscou.

BANQUES: Les changements annoncés jeudi à la direction générale d'UBS sont un test décisif pour les favoris à la succession du directeur Sergio Ermotti, estime vendredi la Neue Zürcher Zeitung. Les milieux proches de la banque parlent de cinq favoris internes. Après les remaniements annoncés, deux d'entre eux vont devoir faire leurs preuves en dehors de leur zone de confort dès cet été: Rob Karofsky, ancien chef de la banque d'investissement et désormais co-directeur de la gestion de fortune globale et responsable de la région Amérique, et Iqbal Khan, codirecteur de la gestion de fortune globale et désormais responsable de la région Asie-Pacifique.

Les nouvelles fonctions attribuées à MM. Karofsky et Khan les font apparaître comme les grands favoris pour le futur poste de chef, notent des observateurs. «Il est assez clair qu'Iqbal Khan et Rob Karofsky se partagent la pole position pour le poste de directeur général», déclare dans le journal Andreas Venditti, analyste bancaire chez Vontobel.

MÉDECINE: 12% du sang utilisé en Suisse provient de réserves 0 négatif, un groupe sanguin particulièrement recherché, car ce sang peut être transfusé à tous les patients sans risque d'incompatibilité, constatent vendredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Dans certains hôpitaux, cette proportion atteint même près de 30%.

Or, ce sang est rare, seuls 6% de la population suisse étant du groupe sanguin 0 négatif. Cette situation n'est pas justifiable sur le plan médical, critique Transfusion CRS Suisse. «Ces dernières années, il y a eu une situation de pénurie pendant un quart de l'année», écrit le Conseil fédéral en réponse à une interpellation.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2009): décès de Millvina Dean, la dernière survivante du naufrage du Titanic. Née le 2 février 1912, elle avait dix semaines au moment de la catastrophe et était la plus jeune personne à bord du navire.

- Il y a 20 ans (2004): décès du parolier français Etienne Roda-Gil ("Alexandrie Alexandra», «Magnolias for ever», «Le lac Majeur», «Joe le taxi").

- Il y a 75 ans (1949): naissance de l'acteur américain Tom Berenger ("Platoon").

- Il y a 95 ans (1929): naissance du réalisateur, producteur et scénariste israélien Menahem Golan. Il a produit environ 200 films, notamment certains de Sylvester Stallone, Chuck Norris ou Jean-Claude Van Damme mais aussi de Jean-Luc Godard ou John Cassavetes. Il est décédé le 8 août 2014.

Le dicton du jour

«S'il pleut à la Sainte-Pétronille, pendant quarante jours, elle trempe ses guenilles».

