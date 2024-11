Le Parlement colombien a adopté mercredi une loi interdisant le mariage de mineurs de moins de 18 ans. La Colombie était, jusqu'à présent, l'un des pays d'Amérique du Sud les plus laxistes en la matière.

Le ministre colombien des Affaires étrangères Luis Gilberto Murillo s'exprime lors de la clôture de la première Conférence ministérielle mondiale pour mettre fin à la violence contre les enfants, à Bogotà¡, en Colombie, le 8 novembre 2024. KEYSTONE

ATS

«L'assemblée plénière approuve le projet de loi. Nous sommes tous heureux», s'est exclamé le président du Sénat, Efraín Cepeda, membre du parti conservateur, à l'issue du vote. Pour entrer en vigueur, la loi doit cependant encore être promulguée par le président de gauche Gustavo Petro, qui, lorsqu'il était au Parlement, avait rejeté une initiative similaire.

«Le congrès a pris une mesure très importante pour protéger les petites filles et les adolescentes [...] Il ne sera plus possible de se marier avec des mineurs», a déclaré à l'AFP Diana Moreno, porte-parole de l'ONG Profamilia. La Colombie autorise actuellement les mariages à partir de l'âge de 14 ans, sous réserve du consentement des parents de la personne mineure.

Dans le reste de l'Amérique du Sud, l'âge minimal pour se marier se situe entre 16 et 18 ans. L'Argentine autorise le mariage dès l'âge de 14 ans avec l'approbation d'un juge.

Selon les chiffres officiels, 114 mariages impliquant des mineurs ont été célébrés en Colombie en 2023. Dans la plupart des cas, ce type d'union a lieu dans les communautés pauvres entre un homme plus âgé et une fille mineure, ce qui perpétue «les cycles ou les pièges de la pauvreté», «l'abandon scolaire» et limite «l'autonomie et l'indépendance» des femmes, dénonce un rapport de l'UNICEF.

