La députée européenne RN Nathaly Antona, élue il y a dix jours au Parlement de Strasbourg, est décédée mardi, a indiqué le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Ce dernier a fait part de sa «grande tristesse» dans un communiqué.

Nous apprenons avec une immense tristesse, le décès brutal de Nathaly Antona, cheville ouvrière de la

Fédération RN de Corse.

Elle avait été élue dimanche 9 juin, députée française au parlement européen sur la liste de @J_Bardella .

Nous pensons à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/3XB9cTuCGt — Gilles Pennelle (@GillesPennelle) June 18, 2024

ATS

Nathaly Antona, 49 ans, cadre du parti à la flamme en Corse, figurait en vingt-quatrième position sur la liste conduite par M. Bardella aux européennes. Avec 31,4% des suffrages recueillis, les lepénistes ont envoyé 30 eurodéputés à Strasbourg.

Selon Cnews, Nathaly Antona est décédée des suites d’une maladie.

«Le Rassemblement National est en deuil et s'associe à la douleur de sa famille et de ses proches, et adresse ses pensées les plus chaleureuses à ceux qui ont oeuvré à ses côtés», écrit Jordan Bardella dans son communiqué.

André Rougé, un ancien eurodéputé RN qui figurait à la trente-et-unième position sur la liste Bardella, doit remplacer Nathaly Antona dans la délégation RN au Parlement européen.

ATS