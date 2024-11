Voici à quoi pourrait ressembler la galaxie Trump à la Maison Blanche

En signant un retour fracassant à la tête des Etats-Unis, Donald Trump s'apprête par la même occasion à faire entrer une galerie de personnages hauts en couleur à la Maison Blanche. Quelques premiers éléments sur le casting de la future administration du républicain.

J.D. Vance a secondé Donald Trump dans la course et va s'installer à la Maison Blanche, en tant que vice-président. Photo: KEYSTONE Elon Musk a déjà partagé mercredi matin un photomontage de lui dans le Bureau ovale de la Maison Blanche. Photo: KEYSTONE Robert Kennedy Jr., connu pour propager des théories du complot, était candidat indépendant à la présidentielle américaine, mais s'était retiré de la course, au profit de Donald Trump. Photo: KEYSTONE Le nom de Richard Grenell, ancien ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne et farouche défenseur du tribun, circule avec insistance pour le poste de conseiller à la sécurité nationale ou de chef de la diplomatie. Photo: KEYSTONE La stratège politique Susie Wiles pourrait occuper le prestigieux poste de cheffe de cabinet. Photo: KEYSTONE

J.D. Vance

J.D. Vance a secondé Donald Trump dans la course et va s'installer à la Maison Blanche, en tant que vice-président.

Durant cette campagne, l'atypique sénateur de l'Ohio a été englué dans une série de polémiques avec la résurgence de vieilles vidéos. Dans l'une d'entre elles, l'auteur à succès a accusé les démocrates au pouvoir d'être une bande de «femmes à chats malheureuses» sans conscience de l'"intérêt direct» du pays, puisque dépourvues de progéniture.

Dans d'autres séquences, J.D. Vance est aussi vu en train de critiquer Donald Trump, à qui il jure désormais pourtant une fidélité absolue.

Cet ex-militaire de 40 ans va devenir le troisième plus jeune vice-président de l'histoire des Etats-Unis. Un poste d'autant plus exposé que M. Trump sera, à 78 ans, le plus vieux dirigeant américain à prêter serment, le 20 janvier.

Elon Musk

Donald Trump a affirmé qu'il comptait charger Elon Musk de mener un «audit complet» de l'administration américaine pour la réformer drastiquement, une mission que l'homme le plus riche de la planète a acceptée.

Le patron de SpaceX et Tesla a joué un rôle absolument inédit dans la campagne du tribun, dépensant plus de 110 millions de dollars de sa fortune personnelle pour le faire élire. Il a aussi organisé une série de meetings de campagne en faveur de la candidature du républicain, dans l'Etat très disputé de Pennsylvanie.

Les contours précis de son rôle dans l'administration Trump 2.0 n'ont pas été dévoilés. Mais Elon Musk a déjà partagé mercredi matin un photomontage de lui dans le Bureau ovale de la Maison Blanche.

RFK Jr.

Durant la campagne, Donald Trump s'est aussi engagé à confier un «rôle important» dans le domaine de la santé à Robert Kennedy Jr., le neveu de l'ancien président «JFK».

Ce vaccino-sceptique, connu pour propager des théories du complot, était candidat indépendant à la présidentielle américaine, mais s'était retiré de la course, au profit de Donald Trump. «Il va rendre sa santé à l'Amérique», a salué le président élu sur scène mercredi matin.

Les autres

Donald Trump est jusqu'ici resté très mystérieux sur qui composera le reste de son équipe à la Maison Blanche.

Le nom de Richard Grenell, ancien ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne et farouche défenseur du tribun, circule avec insistance pour le poste de conseiller à la sécurité nationale ou de chef de la diplomatie.

L'architecte de son come-back, la stratège politique Susie Wiles pourrait occuper le prestigieux poste de cheffe de cabinet.

Le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum est lui pressenti au poste de ministre de l'Energie, le sénateur Tom Cotton à la Défense.

Donald Trump n'a pas évoqué quel rôle jouerait sa famille, omniprésente durant son premier mandat, dans sa future administration. Et notamment sa fille Ivanka, qui le conseillait lorsqu'il était à la Maison Blanche, mais qui s'est complètement tenue à l'écart de sa campagne face à Kamala Harris, tout comme son mari Jared Kushner.

Sa belle-fille Lara Trump co-préside quant à elle le Parti républicain.

