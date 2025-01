La Hongrie voit s'envoler un milliard d'euros d'aide européenne

La Hongrie a perdu son droit à une aide européenne d'environ un milliard d'euros en raison de violations de l'Etat de droit.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban refuse jusqu'à présent de mettre en œuvre certaines exigences de l'UE en matière de réformes. (photo d'archives) Bild: dpa

DPA dpa

La Hongrie a perdu le droit à une aide européenne d'environ un milliard d'euros en raison de violations de l'Etat de droit. Pour débloquer cet argent, le pays aurait dû mettre en œuvre des conditions de réforme jusqu'à fin 2024, comme l'a confirmé une porte-parole de la Commission européenne à l'agence de presse allemande.

Les fonds perdus représentent 1,04 milliard d'euros qui étaient prévus pour la Hongrie dans le cadre de programmes de soutien aux régions structurellement faibles. Les fonds avaient été gelés fin 2022, car la Commission européenne était arrivée à la conclusion, après analyse, que la Hongrie ne respectait pas différentes normes et valeurs fondamentales de l'UE.

Pour débloquer les fonds, la Hongrie aurait dû mettre en œuvre des réformes suffisantes avant la fin de l'année. Il s'agit entre autres de modifications de lois visant à éviter les conflits d'intérêts et à lutter contre la corruption. Mais cela n'a pas été fait.

Un crédit de plusieurs milliards de la Chine comme plan B

Pour combler les lacunes de financement, le Premier ministre hongrois populiste de droite Viktor Orban a récemment misé entre autres sur la Chine. En avril, la Hongrie a fait appel à un crédit d'un milliard d'euros qu'elle a contracté auprès de banques publiques chinoises. Cela s'est fait discrètement et n'a été rendu public qu'en juillet, lorsque le Centre hongrois de la dette publique (AKK) a publié quelques chiffres clés à ce sujet. Selon ce document, le prêt a une durée de trois ans. Le montant des intérêts et les intervalles de remboursement ne sont pas connus.

La Chine est très active en Hongrie. Le fabricant de voitures électriques BYD construit une grande usine à Szeged, dans le sud de la Hongrie, et le producteur de cellules de batterie Catl une méga-usine à Debrecen, dans l'est du pays. Des entreprises chinoises construisent la nouvelle ligne de chemin de fer reliant Budapest à la capitale serbe Belgrade. Pour la construction du tronçon hongrois, la Hongrie a contracté un crédit de près de 900 millions d'euros auprès de la banque chinoise Exim.

Malgré les aides financières chinoises, Orban continue d'essayer de débloquer des fonds européens gelés. Au total, selon la Commission européenne, près de 19 milliards d'euros de fonds européens sont actuellement bloqués pour la Hongrie, dont d'autres subventions et des aides Corona. Début décembre, Orban avait menacé d'opposer son veto au prochain budget de sept ans de l'UE si Bruxelles ne débloquait pas les fonds européens actuellement bloqués pour la Hongrie. Les négociations sur le prochain budget à long terme de l'UE, de 2028 à 2035, devraient commencer à la mi-2025.

Bruxelles entre pression et compromis

Ce n'est pas la première fois qu'Orban menace de bloquer des décisions centrales de l'UE. Ainsi, lors du sommet européen de la mi-décembre, il a refusé de donner son accord à la prolongation des sanctions contre la Russie qui expirent fin janvier. Des diplomates ont supposé qu'il voulait également extorquer des concessions aux partenaires de l'UE dans d'autres domaines - par exemple le déblocage de fonds européens gelés.

En décembre 2023, la Commission avait débloqué des fonds européens gelés d'un montant d'environ dix milliards d'euros pour la Hongrie, malgré les critiques persistantes sur les violations des principes de l'Etat de droit dans ce pays. Les députés européens - y compris ceux issus des partis allemands au gouvernement (SPD, Verts et FDP) - avaient alors critiqué cette décision et reproché à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, de céder au chantage de la Hongrie. Orban avait auparavant annoncé qu'il bloquerait le début des négociations d'adhésion à l'UE avec l'Ukraine et un paquet d'aide de plusieurs milliards de l'UE pour ce pays attaqué par la Russie.