Suite au «casse du siècle» La présidente du Louvre a remis sa démission

ATS

24.2.2026 - 18:19

La présidente du Louvre Laurence des Cars a remis sa démission, acceptée par le chef de l'État français Emmanuel Macron, quatre mois après un spectaculaire cambriolage dans le musée le plus visité au monde, a annoncé mardi l'Elysée.

Des malfrats avaient dérobé en une poignée de minutes des joyaux de la couronne au Louvre en octobre (archives).
Des malfrats avaient dérobé en une poignée de minutes des joyaux de la couronne au Louvre en octobre (archives).
ATS

Keystone-SDA

24.02.2026, 18:19

24.02.2026, 18:56

Emmanuel Macron a salué «un acte de responsabilité dans un moment où le plus grand musée du monde a besoin d'apaisement et d'une nouvelle impulsion forte pour mener à bien des grands chantiers de sécurisation, de modernisation».

Le «casse du siècle», comme l'ont baptisé les médias, avait fait le tour du monde le 19 octobre, avec ces malfrats filmés en train de dérober en une poignée de minutes des joyaux de la couronne à l'aide d'un simple monte-charge.

France. L'Etat «doit reprendre la main» sur le musée du Louvre

FranceL'Etat «doit reprendre la main» sur le musée du Louvre

