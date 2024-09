La tempête tropicale Yagi a frappé lundi les Philippines pour le deuxième jour consécutif. Elle a provoqué inondations et glissements de terrain et tué au moins quatre personnes, selon le gouvernement.

Des automobilistes pataugent sur une route inondée dans la ville de Bacoor, province de Cavite, à environ 30 kilomètres au sud-est de Manille, Philippines, le 2 septembre 2024. KEYSTONE

ATS

La ville de Naga, dans l'est du pays, est l'une des plus fortement touchées par la tempête, qui s'est abattue sur son littoral dimanche. Deux personnes sont mortes, dont un bébé de neuf mois, qui s'est noyé alors que les eaux montaient, selon les secours.

«Le niveau de l'eau était au-dessus de notre tête à certains endroits», a raconté à l'AFP Joshua Tuazon, employé du bureau de sécurité publique de la ville. «Des centaines» de résidents ont été sauvés, a-t-il ajouté.

Lundi, plus de 300 personnes se trouvaient toujours dans des camps d'évacuation. Dans cette ville de 210'000 habitants, les fonctionnaires locaux expliquent que la marée haute a empêché l'eau de s'évacuer rapidement.

Yagi a atteint la côte nord de l'île principale de Luzon lundi matin, avec des vents qui se maintiennent à 75 kilomètres/heure, selon l'agence météorologique nationale. Plus tard lundi, la tempête devrait provoquer des glissements de terrain dans la province côtière d'Isabela, alors que quatre villes et environ 33'000 personnes se trouvent sur son chemin.

Les fonctionnaires locaux ont été priés de préparer les communautés à évacuer les endroits sujets aux inondations, a déclaré le chef des services de secours de la province, Constante Foronda.

Par précaution, les écoles et les bureaux administratifs de la capitale Manille ont été fermés pour la journée et les transports en ferry dans les régions affectées ont été suspendus, tandis que 29 vols intérieurs ont été annulés en raison du mauvais temps.

Chaque année, les Philippines et ses eaux environnantes subissent environ 20 tempêtes et typhons, endommageant les maisons, les infrastructures, et tuant plusieurs dizaines de personnes.

ATS