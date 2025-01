Le cabinet de sécurité israélien est réuni vendredi matin pour un vote sur l'accord de trêve et d'échange d'otages à Gaza devant permettre de mettre un terme à plus de 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas. Une première libération d'otages est attendue dimanche.

Alors que le gouvernement israélien se réunit vendredi pour voter sur l'accord de trêve, celui-ci annonce la première libération d'otages pour dimanche, alors que des militants d'extrême droite manifestaient jeudi contre l'accord de cessez-le-feu près du bureau du Premier ministre à Jérusalem. ATS

«La réunion du cabinet de sécurité pour une discussion et un vote sur l'accord a commencé», a indiqué à l'AFP un responsable gouvernemental sous couvert d'anonymat, sans préciser le lieu de la rencontre.

Une première libération d'otages est en outre attendue pour dimanche, selon le gouvernement israélien.