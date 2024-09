Le Hezbollah a annoncé lundi avoir lancé des roquettes sur trois cibles dans le nord d'Israël, après que l'armée israélienne a dit avoir visé plus de 300 sites du mouvement islamiste pro-iranien au Liban, tuant une cinquantaine de personnes. L'armée israélienne a indiqué qu'elle s'apprêtait à mener de nouvelles frappes aériennes «de grande envergure».

Le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, ici en août lors d'un discours pour commémorer la mort d'un haut gradé. sda

«En réponse aux attaques de l'ennemi israélien qui ont visé les régions du sud et de la Békaa», les combattants du Hezbollah ont «bombardé deux positions militaires israéliennes ainsi que les complexes de l'industrie militaire Rafael», a indiqué le Hezbollah dans un communiqué.

De nouvelles frappes aériennes «de grande envergure»

L'armée israélienne a indiqué lundi qu'elle s'apprêtait à mener de nouvelles frappes aériennes «de grande envergure» sur la plaine de la Békaa et qu'elle avait demandé aux habitants de cette région de l'est du Liban de s'éloigner des entrepôts d'armes du mouvement islamiste Hezbollah.

«Nous nous préparons à une attaque ciblée et de grande envergure dans la vallée de la Békaa», a déclaré le porte-parole de l'armée, le contre-amiral Daniel Hagari, lors d'un point de presse, ajoutant que les habitants devaient «s'éloigner» des sites du Hezbollah «pour leur sécurité».

150 frappes contre le Hezbollah - 50 morts

Israël a dit avoir mené lundi 150 frappes contre le Hezbollah au Liban et a lancé des avertissements à la population en prévision de bombardements «plus étendus», malgré les appels à la retenue de la communauté internationale.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé que 50 personnes avaient été tuées dans les frappes intensives israéliennes sur le sud du pays lundi, le plus lourd bilan en près d'un an de violences.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est inquiété que le Liban devienne un «autre Gaza», près d'un an après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023.

Pour la première fois, l'armée israélienne a conseillé tôt lundi à des citoyens libanais de «s'éloigner des cibles» du Hezbollah dans le sud du Liban, ajoutant que les frappes visant le mouvement islamiste allaient «se poursuivre dans un avenir proche» et que celles-ci seraient «plus importantes et plus précises».

