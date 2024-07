L'influent sénateur démocrate des Etats-Unis Robert Menendez, reconnu coupable à la mi-juillet après son procès pour corruption, s'est finalement résolu à démissionner, a annoncé le gouverneur de l'Etat du New Jersey. L'homme de 70 ans a résisté pendant des mois aux appels à quitter son fauteuil.

Sen. Bob Menendez, D-N.J., enters federal court in New York, Friday, July 12, 2024. (AP Photo/Pamela Smith) KEYSTONE

ATS

Le sénateur a annoncé à son équipe son intention de démissionner formellement le 20 août et il en a également informé Phil Murphy, un démocrate qui gouverne le New Jersey, l'Etat d'élection de M. Menendez frontalier de New York.

«J'ai reçu aujourd'hui une lettre du sénateur Bob Menendez qui m'informe de son intention de démissionner à la date du 20 août 2024. Je ferai mon devoir en procédant à une nomination provisoire au Sénat des Etats-Unis pour faire en sorte que la population du New Jersey bénéficie de la représentation qu'elle mérite», a écrit le gouverneur sur le réseau social X (ex-Twitter).

Très faible majorité démocrate

La décision de Robert Menendez de quitter son siège quelques mois avant la fin de son mandat évitera au parti démocrate d'engager une éventuelle procédure d'expulsion à l'approche des élections présidentielle et législatives de novembre.

Alors que les démocrates disposent d'une très faible majorité au Sénat, le gouverneur du New Jersey devrait nommer un remplaçant à «Bob» Menendez jusqu'à la fin de la législature en janvier prochain.

Robert Menendez ne précise pas en revanche s'il compte toujours se présenter comme indépendant pour garder son siège au Sénat, comme il l'avait annoncé auparavant.

Le sénateur connaîtra sa peine le 29 octobre, juste avant le scrutin du 5 novembre. Le 16 juillet, il a été reconnu coupable par le jury d'un tribunal fédéral à New York de la totalité des 16 chefs d'accusation qui lui étaient reprochés, notamment conspiration en vue de commettre des actes de corruption, conspiration pour agir en tant qu'agent d'un gouvernement étranger, ainsi qu'obstruction à la justice, dans cette affaire en lien avec l'Egypte et le Qatar.

Il a fait appel. Lors d'une perquisition au domicile du couple Menendez en juin 2022, les policiers avaient notamment retrouvé 480'000 dollars en liquide dans des enveloppes cachées dans des armoires, vêtements ou coffre-fort, ou encore 13 lingots d'or.

Bob Menendez est un vieux routier de la politique américaine et un sénateur influent. Mais il s'était toujours refusé à quitter son siège de sénateur, malgré les pressions du camp démocrate.

