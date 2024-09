Macron nomme Michel Barnier comme Premier ministre

Emmanuel Macron a nommé jeudi l'ex-ministre et ancien commissaire européen de droite Michel Barnier, 73 ans, comme Premier ministre, a annoncé l'Elysée 60 jours après le second tour des élections législatives qui ont débouché sur une Assemblée nationale dépourvue de majorité.

Le plus vieux Premier ministre de la Ve République succède ainsi à Matignon à Gabriel Attal (archives). sda

AFP Marc Schaller

«Cette nomination intervient après un cycle inédit de consultations au cours duquel, conformément à son devoir constitutionnel, le président s’est assuré que le Premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être les plus stables possibles et se donner les chances de rassembler le plus largement», a ajouté la présidence.

A 73 ans, M. Barnier devient le plus vieux Premier ministre de la Ve République. Il succède à Matignon à Gabriel Attal 35 ans, qui était, lui, le plus jeune. Il va devoir tenter de former un gouvernement susceptible de survivre à une censure parlementaire, pour mettre fin à la plus grave crise politique de la Ve République, 60 jours après le second tour des élections ui ont débouché sur une Assemblée nationale dépourvue de majorité.