La France sortira du charbon d'ici à 2027, en convertissant ses deux dernières centrales, a déclaré dimanche le président Emmanuel Macron, qui en revanche ne souhaite pas interdire les chaudières à gaz dans le cadre de la planification écologique.

Emmanuel Macron avait déjà promis de fermer toutes les centrales à charbon, combustible extrêmement nocif pour le climat, d'ici la fin de son quinquennat. IMAGO/ABACAPRESS

Pour la transition écologique, «la première chose, et c'est le combat qu'on doit mener pour le pays et à l'international, on doit sortir du charbon, c'est une énergie fossile et la plus polluante», a-t-il déclaré lors d'une interview télévisée sur les chaînes TF1 et France 2, à la veille de détailler à l'Elysée la planification écologique.

«D'ici à 2027, que va-t-on faire? On a encore deux centrales à charbon, Cordemais (ouest) et Saint-Avold (est), on va complètement les convertir à la biomasse», a-t-il dit.

Pour Cordemais (Loire-Atlantique), un projet de conversion est déjà acté.

Mais la centrale de Saint-Avold, qui avait fermé début 2022, avait de nouveau été sollicitée l'hiver dernier pour sécuriser l'approvisionnement du pays dans un contexte de tension énergétique.

Pour ce qui est des chaudières à gaz, «on n'interdira pas», a dit le président.

«On n'interdira pas» l'installation de chaudières à gaz neuves, «parce qu'on ne peut pas laisser nos compatriotes, en particulier dans les zones les plus rurales, sans solution», a expliqué M. Macron. Mais le chef de l'Etat a aussi plaidé pour «accompagner les ménages pour s'équiper de pompes à chaleur, parce que les pompes à chaleur, c'est intelligent, ça fait des économies d'énergie et ça réduit très fortement les émissions».

