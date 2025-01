La Maison Blanche a annulé mercredi une mesure de gel des aides publiques, qui a semé une grande confusion sur des programmes d'assurance-santé, de distribution de nourriture ou encore de soutien aux vétérans, selon plusieurs médias américains.

L'Office du budget rattaché à l'exécutif américain a envoyé à tous les ministères et à toutes les agences fédérales une note indiquant que cette mesure était abandonnée, reproduite entre autres par CNN et le Washington Post.

Le point de départ est un mémo publié tard lundi soir par la Maison Blanche, demandant aux ministères et agences fédérales de geler une partie des dépenses «d'assistance» – subventions et allocations notamment -- et d'en faire une revue d'ensemble afin de s'assurer de leur conformité avec «les priorités présidentielles».

Cela concernait potentiellement des centaines, voire des milliers de milliards de dollars irriguant tout le pays.

Une «mesure très responsable», avait assuré lors d'un point de presse mardi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, affirmant que les programmes d'aide aux particuliers n'étaient pas concernés par ce gel.

L'inquiétude persiste

Mais les clarifications de l'exécutif américain n'ont pas levé les inquiétudes autour de l'arrêt de programmes très variés, venant en aide aux personnes âgées, aux familles démunies ou aux anciens combattants par exemple.

L'opposition démocrate , par la voix du responsable de la minorité démocrate au Sénat Chuck Schumer, avait dénoncé une «décision illégale, dangereuse, destructrice, cruelle», et un «braquage».

Une juge fédérale avait d'ailleurs décidé mardi de suspendre la mesure, emblématique de la volonté du président Donald Trump d'aligner complètement le fonctionnement des administrations fédérales sur ses priorités.

Le milliardaire de 78 ans a aussi promis de tailler dans les dépenses, et a demandé à Elon Musk, homme le plus riche du monde, de lui faire des recommandations en ce sens.

