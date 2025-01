Que pense en fait la Russie de l'appétit nouvellement découvert de Donald Trump pour les colonies? Les invités de l'émission de propagande «Dimanche soir avec Vladimir Soloviev» sont enthousiastes - et proposent de partager le butin.

Vladimir Solovjow est alors étonné. Et il se réjouit.

Celui qui a donné son nom à l'émission de propagande de dimanche soir avec Vladimir Soloviev était en vacances et s'étonne à son retour de l'état du monde: «En principe, tout s'est effondré», dit cet homme de 61 ans. Et: «L'Europe est en panique».

Que s'est-il passé? «L'Amérique a complètement détruit le monde basé sur les règles», explique Soloviev à son public. «Ils ont dit aux Européens: 'Les enfants, vous avez totalement mal compris les règles. Les seules règles qui comptent sont celles que le nouveau responsable de la Maison Blanche considère comme des règles'».

La Russie continuera à avoir de nombreux ennemis, poursuit le Russe, qui a au moins huit enfants issus de trois mariages. «Nos amis, nous nous les ferons nous-mêmes». Pour cela, il suffit de gagner la guerre en Ukraine: «Tous ceux qui sont actuellement sur les barricades deviendront soudain nos amis les plus proches».

«Les enfants, vous avez totalement mal compris les règles»: L'animateur Vladimir Soloviev explique le monde à son public télévisé. Rossija 1

«Tous suivent ceux qui sont forts»

«Tout le monde suit ceux qui sont forts», approuve Andreï Guruliov, avant que le député de la Douma ne déclare: «La guerre dans l'Arctique a commencé. Pourquoi ne pas regarder aussi vers le Groenland après que Trump a fait part de sa revendication ?»

Le polichinelle est maintenant sorti du tiroir: le show de propagande met en lumière la manière dont les désirs coloniaux de Trump se répercutent sur la politique mondiale. En Russie, ils tombent sur un terrain fertile: «Avons-nous besoin du Groenland ?», demande Guruljow, qui a également un passé militaire. «Ce n'est pas une blague : nous en avons certainement besoin».

«Ce n'est pas une blague» : Andrej Guruljow siège au parlement russe depuis quatre ans. Rossija 1

Selon lui, Donald Trump Jr. a montré l'exemple et a attiré quelques Groenlandais de son côté avec quelques cadeaux bon marché. La Russie pourrait faire de même, estime Guruljow. L'affaire serait alors terminée «une fois pour toutes». Et : «Si tout se passe mal, nous pouvons passer un accord avec Trump et partager le Groenland. Le Danemark n'y mettra clairement plus les pieds».

«Pour tout Américain, le Canada est une sorte de malentendu»

Guruljow, qui a été stationné en Syrie en tant que militaire, a toutefois des ambitions impériales encore plus grandes. «Le Svalbard est justement très important pour nous», dit-il à propos de l'archipel norvégien dans l'Atlantique Nord. Celui-ci représente un point faible de la flotte russe du Nord et constitue donc une cible légitime pour Moscou.

«En théorie, tout le monde a compris ce que Donald Trump a dit sur le Groenland, le Canada et le canal de Panama», déclare le politologue Dmitry Ewstafiew. Cela fait des décennies que les Etats-Unis discutent de la prise de ces lieux, et tout cela n'a donc rien d'extraordinaire.

«Une sorte de malentendu» : Dmitry Ewstafiew croit savoir ce que le peuple américain pense de ses voisins canadiens. Rossija 1

«Pour tout Américain ordinaire ou inhabituel, le Canada est une sorte de malentendu», estime le professeur. «Personne ne sait pourquoi il existe». Evstafiev reconnaît tout de même : «Je pense que nous sommes tous surpris de la rapidité avec laquelle les choses ont démarré».

Pourquoi la Scandinavie existe-t-elle au juste ?

L'ancien lieutenant-général Evgeni Buschinski affirme par ailleurs dans l'émission, qui est déjà diffusée depuis 2012 sur la chaîne «Rossija 1», qu'il n'y a aucun problème militaire à prendre le Groenland. «Si le destin du Groenland est prédéterminé, peut-être devrions-nous vraiment le prendre nous-mêmes», réfléchit le présentateur à voix haute. «Et ensuite, nous passerons un accord avec Trump. Pourquoi se donnerait-il du mal ?»

L'ex-militaire Buschinski fait également part de son intérêt pour le Spitzberg et le Groenland. «Nous ne devrions pas avoir peur de montrer nos ambitions», abonde le politicien Guruljow. «Je ne comprends même pas pourquoi une telle saleté appelée Scandinavie existe», réfléchit l'hôte Soloviev. «A quoi ça sert ?»

Il a envie d'aller au Svalbard : l'ex-lieutenant-général Evgeni Buschinski. Rossija 1

«Stratégiquement, [la Scandinavie] est une menace pour nous», s'immisce Vadim Gigin, qui vient de Biélorussie. Le politologue Andreï Sidorov rappelle que Trump trouve «honteux» que les Etats-Unis aient cédé leur souveraineté sur le canal de Panama. Abandonner la souveraineté ? Pas question, estiment également les Russes.

Poutine et Trump doivent définir un nouvel ordre mondial

Nikita Khrouchtchev s'est retiré des bases soviétiques en Finlande, s'agace Soloviev. Le retrait d'Europe de l'Est par Mikhaïl Gorbatchev entre également dans cette catégorie, selon lui. «Je suis d'accord avec l'approche du camarade Trump», conclut l'animateur. Evstafiev regrette que l'Union soviétique ait évacué la Mandchourie en 1956.

Henry Sardarjan remarque que l'Occident ne protège plus la démocratie et la liberté, mais menace d'autres pays en se référant à sa propre sécurité. «Cela nous convient», explique le politologue. «Il y a beaucoup d'endroits où nous voulons nous occuper de notre sécurité». Selon lui, cela sera plus facile dans les quatre à dix prochaines années.

Et lorsque Trump et Poutine se rencontreront, il ne sera pas question de l'Ukraine, mais de la définition d'un nouvel ordre mondial. «C'est aussi ce que dit Trump», ajoute Soloviev, d'accord avec son invité. «Avec les Américains, nous allons définir à quoi ressemblera cet ordre mondial», affirme Sardarjan avec assurance.