Une attaque à la grenade sur un marché très fréquenté de Srinagar, au Cachemire indien, a fait plusieurs blessés dimanche, le chef de l'exécutif local condamnant un acte «profondément inquiétant».

L'agence Press Trust of India (PTI) a montré des dizaines de policiers et de soldats armés bouclant la zone dans la ville himalayenne. (AP Photo/Mukhtar Khan) KEYSTONE

ATS

Selon un officier de la police, qui s'exprimait sous couvert d'anonymat, neuf personnes ont été blessées, toutes des civils. L'agence Press Trust of India (PTI) a montré des dizaines de policiers et de soldats armés bouclant la zone dans la ville himalayenne.

Le Hindustan Times a cité quant à lui Tasneem Showkat, un médecin à l'hôpital SMHS de Srinagar, qui affirme qu'au moins huit blessés ont été pris en charge.

«Parmi les blessés, on compte huit hommes et une femme», a déclaré Tasneem Showkat. «Leur état est pour l'instant stable». Le Cachemire, à majorité musulmane, est divisé entre l'Inde et le Pakistan, deux pays rivaux, depuis leur indépendance de la domination britannique en 1947.

«Une attaque à la grenade contre des clients innocents sur le +marché du dimanche+ à Srinagar est profondément inquiétante», a déclaré dans un communiqué Omar Abdullah, ministre en chef du Cachemire.

500'000 soldats déployés

«Rien ne peut justifier que des civils innocents soient pris pour cible», a-t-il poursuivi. «L'appareil de sécurité doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin à cette vague d'attentats au plus tôt, afin que les gens puissent vivre sans crainte», a ajouté M. Abdullah.

Au moins 500'000 soldats indiens sont déployés au Cachemire, où ils luttent contre une insurrection qui a tué des dizaines de milliers de civils, de soldats et de rebelles depuis 1989.

Cette attaque à la grenade survient un jour après que les troupes indiennes ont tué trois militants séparatistes présumés lors de deux échanges de tirs distincts.

En octobre, des hommes armés ont tendu une embuscade à un véhicule de l'armée et tué cinq personnes, dont trois soldats.

Une semaine plus tard, sept personnes ont été abattues près d'un chantier de construction d'un tunnel routier stratégique menant au Ladakh, une région himalayenne de haute altitude limitrophe de la Chine.

New Delhi accuse régulièrement le Pakistan d'armer les militants et de les aider à lancer des attaques, ce qu'Islamabad dément.

