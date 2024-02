Des agriculteurs belges se sont installés à plusieurs postes à la frontière avec les Pays-Bas afin de poursuivre leur action de protestation. Vendredi matin, vers 6h30, plusieurs blocages étaient signalés sur les autoroutes néerlandaises menant à Anvers.

Blocage de Bruxelles par les agriculteurs pendant le sommet européen le 01 février 2024 à Bruxelles, Belgique, Imago

Selon l'ANWB et le Centre flamand du trafic, des convois bloquent notamment l'A4 entre Bergen op Zoom et Anvers, l'A16 entre Breda et Anvers et l'A67 entre Eindhoven et Anvers.

L'administration néerlandaise en charge des infrastructures a fermé plusieurs accès à ces autoroutes, afin de fluidifier le trafic, a ajouté un porte-parole de l'ANWB.

En Flandre, la circulation est également perturbée par une manifestation d'agriculteurs sur l'E40 à hauteur d'Oostduinkerke, en direction de Jabbeke, ainsi que sur la N31 en direction de Zeebrugge, signale le Centre flamand du trafic.

ATS