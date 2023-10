Poutine fournirait des armes occidentales au Hamas pour discréditer Kiev

Les services de renseignement militaire ukrainiens avertissent que la Russie a envoyé au Hamas, via l'Iran, des armes occidentales saisies en Ukraine. Cela discréditerait Kiev.

Vladimir Poutine exploiterait la situation pour renforcer sa politique anti-occidentale. Keystone

Le Kremlin souhaite jouer un rôle de médiateur dans la guerre au Moyen-Orient : «La Russie peut jouer et jouera un rôle dans la régulation», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à la télévision publique russe à la mi-octobre.

C'est pourquoi Moscou doit maintenir le dialogue avec les deux parties, a expliqué M. Peskov : «Il ne fait aucun doute que les actes qui ne peuvent être décrits que comme du terrorisme doivent être condamnés. Mais nous ne devons pas non plus oublier quels ont été les précurseurs de cette situation».

Cependant, la Russie ne se comporte pas ainsi par altruisme : Vladimir Poutine exploiterait la situation pour renforcer sa politique anti-occidentale. Le leader russe de 71 ans accuse les États-Unis d'être à l'origine des attaques des militants du Hamas contre Israël.

Des armes pillées acheminées vers Gaza via l'Iran ?

L'ancien agent de renseignement intérieur du FSB tentera d'exploiter le conflit à ses propres fins, prévient le service de renseignement militaire de Kiev : la Russie «mène donc une campagne visant à discréditer l'Ukraine au Moyen-Orient». Selon certaines informations, le Kremlin aurait remis des armes saisies par l'armée russe en Ukraine à des militants du Hamas. Ces armes proviendraient des États-Unis et de l'Europe.

Moscou voudrait ainsi donner l'impression que c'est l'Ukraine qui fournit aux extrémistes le matériel de guerre qui tue des centaines d'Israéliens : un scénario cauchemardesque pour Volodymyr Zelensky. Les armes pillées pourraient avoir été transportées via l'Iran, suppose «Newsweek» : le 20 août, un Il-76 a atterri à Téhéran, transportant apparemment pour 100 millions de dollars de marchandises, y compris du matériel militaire occidental tel que des missiles antichars de type Javelin ou NLAW. Des images satellites prouveraient la livraison, écrit le magazine américain.

Un transfuge comme témoin clé possible pour Poutine

Le président russe utiliserait également un transfuge ukrainien pour cette tromperie planifiée, selon le rapport : il s'agit de Ruslan Syrovyi, qui a travaillé pour les gardes-frontières ukrainiens dans l'oblast de Zakarpattia, à l'extrême ouest du pays.

L'Ukrainien Ruslan Syrovyi est originaire de Lugansk et a apparemment travaillé pour la partie russe pendant des années. Facebook/oya Kazanzhy

L'Ukrainien Ruslan Syrovyi est originaire de Lugansk et a vraisemblablement travaillé pour la partie russe pendant des années. Apparemment, il devrait témoigner bientôt que Kiev a fourni des armes occidentales au Hamas.

Selon les autorités chargées de l'enquête, Syrovyi a traversé la frontière pour se rendre en Hongrie, en compagnie d'Ukrainiens qui désertaient le service militaire. Le transfuge se trouverait actuellement à Moscou. Et le lieutenant circulerait dans les médias russes, faisant état des dégâts qu'il a causés.

L'objectif du Kremlin est clair : utiliser de fausses informations pour persuader Washington et Bruxelles de reconsidérer leur aide à l'Ukraine en matière d'armement. Il n'est pas étonnant que le président ukrainien ait souligné à plusieurs reprises ces derniers jours que son pays soutenait Israël dans la lutte contre le terrorisme.

«Le conflit détourne l'attention de la guerre en Ukraine»

L'expert russe Ulrich Schmid, de l'université de Saint-Gall, pense également que Poutine tire profit de la guerre au Moyen-Orient. «Parce que ce conflit détourne l'attention de la guerre en Ukraine», explique le Zurichois à «Bild».

«Le conflit concerne également l'aide militaire américaine, dont l'Ukraine a un besoin urgent». Le Kremlin aime jouer le rôle de pacificateur, ajoute l'expert de 57 ans : «Moscou s'est empressé de se poser en médiateur de paix entre le Hamas et Israël».

De son côté, Joachim Krause souligne que Poutine n'a pas contacté Benjamin Netanyahou pour lui présenter ses condoléances. «Cela prouve une chose», explique l'expert allemand en politique de sécurité : «Poutine profite considérablement de cette guerre, car plus le conflit sera dur et long, plus les États-Unis seront poussés à la limite en tant que fournisseur d'armes pour Israël et l'Ukraine».

On peut également imaginer que la Russie «n'a pas empêché le gouvernement iranien de se lancer dans une escalade, mais l'a plutôt encouragé». Moscou est «indirectement» liée au terrorisme du Hamas, affirme Joachim Krause : «La relation d'alliance entre la Russie et l'Iran, qui est devenue très étroite, a peut-être conduit les dirigeants iraniens à croire que la lutte contre Israël pourrait s'intensifier de manière décisive.»