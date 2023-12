«Poutine n’est pas irrationnel, il est obsédé» - Un ancien haut gradé s’enflamme

Le général de brigade à la retraite Klaus Wittmann ne voit pas de solution de paix à la table des négociations dans la guerre qui oppose l’Ukraine à la Russie.

Vladimir Poutine a ordonné à ses troupes d’envahir l’Ukraine en février 2022. IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

«Il n'y aura pas de solution diplomatique avec Poutine», a déclaré Wittmann dans une interview accordée jeudi à Mediengruppe Bayern. Avant d’ajouter : «Il n'est pas irrationnel, comme certains le prétendent, mais il est obsédé».

Wittmann, qui enseigne l'histoire contemporaine à l'université de Potsdam, attribue au chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) une part de responsabilité dans le blocage de la contre-offensive ukrainienne.

Si des armes lourdes avaient été livrées plus tôt, les militaires russes n'auraient pas eu le temps de préparer et de développer leurs lignes de défense. «Si nous sommes maintenant dans une situation dangereuse et que nous critiquons le fait que l'Ukraine n'avance pas correctement, nous devons garder à l'esprit que nous y sommes pour quelque chose», conclut-il.