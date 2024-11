L'économie de guerre de Vladimir Poutine est en «mauvaise posture», explique l'expert russe Ulrich Schmid à blue News.

Pour Ulrich Schmid, Poutine doit veiller à ce que la situation économique ne se détériore pas rapidement pour les consommateurs. Keystone

Philipp Dahm

A propos de la personne zVg Ulrich Schmid est professeur de culture et de société russes à l'université de Saint-Gall, spécialisé dans les théories médiatiques russes et le nationalisme en Europe de l'Est. Le Zurichois a enseigné ou enseigne dans les universités de Saint-Gall, Berne, Bâle, Bochum et Oslo.

Faillites d'entreprises, licenciements et hausse des prix. Quelle est la situation de l'économie russe ?

L'économie russe est actuellement en difficulté. Poutine aime se vanter des chiffres qui, sur le papier, font état d'une croissance économique étonnante et d'un faible taux de chômage en Russie. Mais si l'on y regarde de plus près, on doit mettre un gros point d'interrogation derrière ces chiffres.

Dans quel sens ?

Le faible taux de chômage peut également être qualifié de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, et la croissance économique est essentiellement alimentée par l'industrie de l'armement en pleine effervescence.

Les prix des denrées alimentaires sont en train d'augmenter : cela pourrait-il devenir un problème pour Poutine ?

Oui, Poutine doit veiller à ce que la situation économique ne se détériore pas rapidement pour les consommateurs. Il y a d'abord la hausse des prix des denrées alimentaires. La situation est encore pire sur le marché immobilier. Le taux directeur record a aussi énormément renchéri les hypothèques. Et l'on voit aussi que le Kremlin a bien conscience de cette situation.

⚡️Russia’s Sberbank is raising rates on basic mortgage programs by 3.5% from November 15, the minimum rate will be 28.1%.



👉 Russia’s economic house of cards is every day moving closer to falling apart. pic.twitter.com/72ABxaoQR8 — Jason Jay Smart (@officejjsmart) November 14, 2024

Comment le constatez-vous ?

Il existe des hypothèques spéciales pour les volontaires qui s'engagent dans le service militaire en Ukraine, et cela permet effectivement d'attirer les gens. Dans le contexte de la hausse des prix, c'est attractif.

Qu'en est-il de l'inflation ?

L'inflation est un problème contre lequel la banque centrale se bat depuis l'invasion ouverte de l'Ukraine. On aimerait bien arriver à 4% ou 5%, mais pour l'instant, il semble que 8,5% d'inflation soient plus probables pour la Russie vers la fin de l'année. Entre-temps, certains pronostics indiquent que cet objectif ambitieux en matière d'inflation ne sera atteint qu'en 2026. En ce qui concerne l'inflation, on peut dire qu'elle agit comme un impôt général sur la consommation et la fortune.

The Ruble is now worth just 1 US cent again, as Russia's currency continues a monthslong slide, coupled with skyrocketing internal inflation. pic.twitter.com/ShJAbeX0NK — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 15, 2024

Poutine est passé à une économie de guerre : peut-il même se permettre de faire la paix maintenant ?

Au vu de la situation économique tendue en Russie, une paix conviendrait parfaitement à Poutine, si elle se faisait selon les conditions du Kremlin. Ces derniers temps, Poutine s'est exprimé à deux reprises sur ces conditions. Une fois envers Orban, lorsque celui-ci s'est rendu à Moscou au début de la présidence hongroise de l'UE. Et il y a quelques jours, lors d'une conversation téléphonique avec Olaf Scholz.

Que savons-nous à ce sujet ?

Pour l'essentiel, ce que Poutine a dit en amont de la conférence de Bürgenstock reste valable. Il exige une capitulation de fait de l'Ukraine, la fin des sanctions et une reconnaissance des frontières internationales de la Russie. Face à Orban, Poutine a déclaré que l'on pouvait tout au plus discuter de nuances. Et face à Scholz, il a estimé qu'il fallait garder à l'esprit les réalités territoriales.

Volodymyr Selenskyj et la vice-présidente américaine Kamala Harris le 15 juin au Bürgenstock. Image : Keystone

Comment le Kremlin procède-t-il en Ukraine après l'élection américaine ?

Pour l'instant, je lis la stratégie du Kremlin comme suit - et il y a aussi des rumeurs correspondantes en Russie - on essaie de chasser l'armée ukrainienne du sud de l'oblast de Koursk d'ici le 20 janvier. C'est là que sont déployés les soldats nord-coréens. Entre-temps, il y a des rumeurs selon lesquelles d'autres troupes nord-coréennes devraient arriver en Russie. Et si nous parlons maintenant de la ligne de front en Ukraine, il sera bien sûr très difficile pour Poutine de s'écarter de sa position actuelle. En octobre 2022, il avait en effet annexé les quatre oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporizhia et Kherson, sans même les contrôler entièrement sur le plan militaire.

Des soldats de l'UE en Ukraine sont-ils une option pour Poutine ?

Je pense que si cela se faisait sous mandat de l'ONU et à des conditions russes, Poutine pourrait probablement l'accepter. Cela signifie bien sûr qu'un tel déploiement devrait avoir lieu en dehors des frontières que la Russie revendique pour elle depuis octobre 2022.

Trump aime jouer à l'homme fort : Poutine ne risque-t-il pas de s'attirer les foudres du président américain s'il ne procède pas comme il l'entend lors des négociations ?

Oui, bien sûr, c'est ainsi. Mais d'un autre côté, les leviers que Trump peut actionner face à Moscou sont relativement courts. Les relations économiques entre les Etats-Unis et la Russie étaient déjà bien plus faibles avant 2014 qu'entre la Russie et l'Union européenne. C'est pourquoi il a toujours été relativement facile pour l'Amérique de prononcer des sanctions économiques contre la Russie. De nombreuses sanctions ont également fait le jeu des États-Unis : Le fait que de nombreux pays européens n'achètent plus leurs matières premières en Russie a bien sûr stimulé l'économie pétrolière et gazière américaine.

"Des leviers relativement courts" : Vladimir Poutine (à gauche) rencontre le président américain Donald Trump en juillet 2017 lors du sommet du G20 à Hambourg. Image : Keystone

Le soutien de Washington à l'Ukraine va-t-il définitivement baisser ?

Nous savons désormais dans les grandes lignes qui va façonner la politique étrangère américaine. Pour ces hommes politiques, tout comme pour le vice-président J.D. Vance, l'Ukraine est en fait un sujet secondaire. Ils se focalisent tous sur la Chine. Mais les deux sont liés. Si l'Ukraine subit maintenant une défaite face à la Russie, ce sera aussi une défaite stratégique pour les Etats-Unis, qui ont considérablement soutenu l'Ukraine ces dernières années. Et cela ferait naturellement paraître Washington faible aux yeux de Pékin. Même l'administration Trump cherchera à éviter cela par tous les moyens.

Existe-t-il des alternatives à Poutine, ou a-t-il balayé le terrain derrière lui ?

Il n'a pas fait le vide, mais a veillé à ce que les postes de direction soient occupés par des personnes loyales qui acceptent au moins son cours agressif. Si nous regardons l'entourage le plus proche de Poutine, il n'y a pas vraiment de bellicistes enthousiastes. Prenons par exemple le seul personnage important qui a changé avec l'entrée en fonction de Poutine en tant que président au début de cette année.

Il s'agit du ministre de la Défense...

Exactement, Andreï Belooussov est un économiste qui n'a pas de formation militaire. Beloussov représente d'une part la militarisation de l'économie nationale russe et d'autre part l'économisation de l'armée russe. Cela signifie que Poutine, avec cette nomination, a surtout en tête des considérations d'efficacité.

🇷🇺💪 Belousov Gang. My praise of the appointment of Russian Minister of Defense Andrey Belousov has proven to be completely correct.



He has outperformed Shoigu by every conceivable metric. ⚡️ pic.twitter.com/6BsKdG4424 — James Porrazzo (@JamesPorrazzo) October 19, 2024

Et quoi d'autre ?

Le Premier ministre de longue date Mikhaïl Michoustine a gardé un profil extrêmement bas et ne s'est pratiquement jamais exprimé sur la guerre. Je pense que c'est également significatif de cet accord de silence entre l'élite dirigeante et le président, qui a décidé de cette guerre presque seul. On tente aujourd'hui en quelque sorte de poursuivre cet exercice d'équilibre. Le calcul de Poutine est qu'il pense avoir le plus de souffle dans cette guerre d'usure.

"Un profil extrêmement profond" : le Premier ministre russe Mikhaïl Michustin visite une exposition agricole à Moscou le 10 octobre. Image : Keystone

Moscou affirme que les Etats-Unis deviendraient un belligérant s'ils levaient les restrictions sur les armes à longue portée. Est-ce seulement de la rhétorique ?

L'annonce de Washington se réfère aujourd'hui surtout à l'engagement de troupes nord-coréennes et aux attaques russes massives de ces dernières semaines - depuis qu'il est clair que Trump deviendra président. La Russie tente actuellement de créer des faits qui paraîtront immuables après l'entrée en fonction de Trump le 20 janvier. Pour l'instant, il semble toutefois que les deux parties tentent de garder la balle à terre. Ce n'est pas Biden qui a personnellement communiqué ce changement d'autorisation. Et en Russie aussi, ce retour de bâton est venu d'une instance subalterne.

Quelles sont, selon vous, les chances que la guerre en Ukraine prenne bientôt fin, ou du moins qu'un cessez-le-feu soit conclu ?

Il est difficile de dire aujourd'hui ce qui changera avec une présidence Trump. Il existe en effet en Amérique depuis 1799 ce que l'on appelle le Logan Act, qui interdit aux personnes privées de mener des négociations avec des puissances étrangères. Et Trump est une personne privée jusqu'au 20 janvier. Cela signifie qu'il ne peut pas se pencher très loin par la fenêtre pour le moment.

Que peut-il faire ?

Pour l'instant, il existe plusieurs scénarios. Je pense qu'une réduction sans alternative de l'aide américaine à l'Ukraine est plutôt improbable - précisément parce qu'un retrait incontrôlé compromettrait la position de force américaine souhaitée vis-à-vis de la Chine. D'un autre côté, il est également clair que Trump tentera de se sortir d'une manière ou d'une autre de cette impasse. Mais qui devrait s'engouffrer dans la brèche ? L'Allemagne et la France sont très faibles en ce moment. Il n'y a tout simplement aucun acteur qui pourrait combler le vide qu'ouvrirait un retrait américain.