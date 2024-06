Joe Biden et Donald Trump, qui s'affronteront pour un match retour à la présidentielle américaine en novembre, ont reçu récemment le soutien financier de plusieurs milliardaires, ont indiqué jeudi plusieurs médias américains.

Dans un système électoral où le sacro-saint dollar est faiseur de rois, la levée de fonds est une donnée clé pour les candidats à la Maison Blanche.

Joe Biden peut ainsi compter sur le soutien du milliardaire Michael Bloomberg. Cet ancien maire de New York a versé ces derniers mois un total de quelque 20 millions de dollars aux groupes de soutien à Joe Biden et au Parti démocrate, a révélé jeudi le Washington Post. «Je me suis tenu aux côtés de Joe Biden en 2020, et je suis fier de le faire à nouveau», a déclaré l'homme d'affaires new-yorkais au quotidien.

La milliardaire et philanthrope Melinda French Gates, ex-épouse du cofondateur de Microsoft Bill Gates, a également appelé jeudi à voter pour Joe Biden en novembre – sans pour autant annoncer verser de fonds à la campagne du démocrate.

Donald Trump, lui-même milliardaire, a reçu de son côté l'appui financier de Timothy Mellon, héritier d'une grande fortune datant de la fin du XIXe siècle.

Selon le New York Times, cet homme d'affaires discret a donné 50 millions de dollars à un groupe de soutien à l'ex-président, dans la foulée du verdict de culpabilité rendu fin mai contre lui à New York.

«Pro-bitcoin»

Les jumeaux Winklevoss, célèbres pour leur rôle dans les origines de Facebook, ont aussi annoncé jeudi soutenir le candidat républicain. «Je viens de donner un million de dollars en bitcoin à Donald Trump et je voterai pour lui en novembre», a déclaré Tyler Winklevoss sur X.

Le cofondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Gemini a fait ce don en raison, selon lui, de «la guerre ouvertement déclarée par l'administration Biden contre les crypto».

Son frère Cameron a déclaré avoir aussi donné un million de dollars pour la campagne du républicain. «En résumé: le président Trump est pro-bitcoin, pro-crypto, pro-business», a-t-il affirmé sur X.

L'équipe de campagne de Joe Biden attaque régulièrement Donald Trump sur ses liens avec les plus riches, l'accusant notamment de «vendre l'Amérique à ses plus grands donateurs».

Dans un communiqué jeudi, elle s'est félicitée d'avoir levé plus de 85 millions de dollars en mai, et d'avoir disposé début juin, en tout, de 212 millions de dollars.

