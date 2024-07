Les corps d'au moins sept personnes ont été retrouvés dans différentes zones d'Acapulco durant le week-end, a déclaré lundi le secrétariat local à la Sécurité publique. Dimanche, des inconnus ont en outre lancé des engins explosifs contre un commissariat de cette ville portuaire du sud du Mexique, durement frappée par le crime organisé.

L'État de Guerrero est l'un des plus touchés par les activités criminelles des cartels de la drogue. (archives) KEYSTONE

Trois cadavres ont été découverts samedi soir dans le coffre d'un taxi et les quatre autres dimanche dans différents quartiers d'Acapulco, selon les rapports de police. Selon l'agence de presse espagnole Efe, certains corps étaient démembrés.

«Compte tenu des événements de ces dernières heures», les forces de l'ordre ont accru leur «déploiement opérationnel dans différents secteurs et zones prioritaires» d'Acapulco, en collaboration avec l'armée et la Garde nationale, a indiqué le secrétariat à la Sécurité publique de l'État de Guerrero (sud) dans un communiqué. La police nationale «a renforcé ses actions opérationnelles et de vidéosurveillance dans les transports publics, les marchés et les quartiers à forte criminalité», a-t-il ajouté.

Plus tard, la même agence a indiqué que des inconnus avaient lancé trois engins explosifs sur un commissariat d'Acapulco, dimanche vers 18h00 (02h00 lundi en Suise. Deux ont explosé et un a été neutralisé par les autorités. Elle n'a pas précisé le type d'objets lancés. Aucun blessé n'a été signalé, les dégâts sont uniquement matériels.

Aucun suspect n'a encore été appréhendé.

Chiffres inouïs

L'État de Guerrero est l'un des plus touchés par les activités criminelles des cartels de la drogue. Quelque 1890 meurtres y ont été enregistrés en 2023. Avec son port, Acapulco est déchirée entre différents clans malgré les efforts des autorités fédérales et régionales pour endiguer cette violence. En juin, la ville a enregistré 77 homicides.

En mai, juste avant les élections du 2 juin, le Mexique a compté 2657 homicides, dont 676 concentrés dans l'État de Guerrero, selon des données partagées par le gouvernement fédéral.

Le 17 juin, Salvador Villalba, qui venait d'être élu maire de la ville de Copala lors de ce scrutin, a été abattu sur une autoroute de la ville portuaire.

Au Mexique, les violences liées aux cartels ont fait quelque 450'000 morts et plus de 100'000 disparus depuis 2006, date à laquelle le président Felipe Calderón (2006-2012) a lancé une offensive militaire contre le narcotrafic.

