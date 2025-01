Le nouveau chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a promis un «soutien inébranlable» à Israël lors d'un appel téléphonique avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. C'est «une priorité absolue» du président américain Donald Trump, a-t-il ajouté.

Marco Rubio s'est entretenu au téléphone avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou (archives). sda

Keystone-SDA ATS

M. Rubio a également «félicité le premier ministre pour les succès remportés par Israël contre le Hamas et le Hezbollah et s'est engagé à travailler sans relâche pour aider à libérer tous les otages encore détenus à Gaza», a précisé la porte-parole du département d'Etat, Tammy Bruce, dans un communiqué mercredi.

Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas ont commencé à mettre en oeuvre dimanche dernier un cessez-le-feu dans la guerre qui les oppose depuis 15 mois dans la bande de Gaza et qui prévoit un échange d'otages et de prisonniers.

Cet accord en plusieurs temps avait été esquissé en mai par Joe Biden, le prédécesseur démocrate à la Maison-Blanche de Donald Trump, puis finalement conclu grâce aux efforts conjoints des équipes diplomatiques de l'un et de l'autre.

Téléphone avec Ryad

Le nouveau président américain a cependant révélé lundi, quelques heures après son investiture, qu'il n'était «pas sûr» que la trêve à Gaza tienne.

Dans l'une de ses premières décisions, le président Trump a par ailleurs mis fin aux sanctions imposées par Joe Biden à des colons israéliens extrémistes de Cisjordanie occupée en raison de leurs attaques contre les Palestiniens.

Le secrétaire d'Etat américain a également échangé mercredi avec le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane. Ce dernier s'est entretenu directement avec Donald Trump, selon la diplomatie saoudienne.

«Le secrétaire d'Etat et le prince héritier ont discuté de la force du partenariat américano-saoudien en cette période de changements importants», selon un communiqué séparé. Le secrétaire d'Etat a fait savoir qu'il avait «hâte de faire progresser les intérêts communs en Syrie, au Liban, à Gaza et au-delà».

Le président Trump s'est dit optimiste quant à la possibilité que l'Arabie saoudite reconnaisse officiellement Israël en échange d'un pacte de défense avec Washington et d'une aide pour un programme nucléaire civil.

Plus tard, M. Rubio a également joint son homologue émirati Abdallah ben Zayed Al-Nahyane, selon le département d'Etat.