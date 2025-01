Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé mardi qu'il avait été invité à la Maison Blanche mardi prochain par le président américain Donald Trump.

M. Netanyahu a aussi remercié Donald Trump pour ses «efforts» dans la libération des otages israéliens enlevés le 7 octobre 2023 lors de l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël. KEYSTONE

ATS

Le président américain a affirmé à plusieurs reprises avoir joué un rôle-clé dans l'établissement d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, intervenu le 19 janvier après des mois de négociations infructueuses.

«Le président des États-Unis, Donald Trump, a invité le Premier ministre Benjamin Netanyahu à une rencontre à la Maison Blanche le mardi 4 février. Le Premier ministre Netanyahu est le premier dirigeant étranger invité à la Maison Blanche pendant le second mandat du président américain Trump», est-il écrit dans un communiqué du bureau du Premier ministre israélien.

Après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, M. Trump a proposé un plan pour «faire le ménage» dans la bande de Gaza, appelant les Palestiniens à se relocaliser dans des lieux «plus sûrs» tels que l'Égypte ou la Jordanie. Cette idée a suscité une forte opposition de la part de l'Égypte, de la Jordanie ainsi que de pays européens comme la France.

Après la réélection de Donald Trump, le chef du gouvernement israélien a félicité M. Trump, lui promettant «les plus beaux jours» dans les relations entre les deux alliés. M. Netanyahu a aussi remercié Donald Trump pour ses «efforts» dans la libération des otages israéliens enlevés le 7 octobre 2023 lors de l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël.

«Je suis impatient de travailler avec vous pour faire revenir les derniers otages, détruire les capacités militaires du Hamas et mettre un terme à son pouvoir politique à Gaza, et assurer que Gaza ne représente plus jamais de menace pour Israël», avait-il dit, au lendemain de la mise en œuvre d'une trêve entre Israël et le Hamas.

Dimanche, M. Netanyahu a encore remercié Donald Trump pour avoir fourni à son pays des «outils nécessaires», après que le président américain a laissé entendre qu'il avait débloqué la livraison à Israël de bombes de 2000 livres (quelque 900 kilos).

