Trump limoge au moins 12 responsables de la surveillance interne

Donald Trump a limogé vendredi soir au moins une douzaine de responsables du contrôle de l'action gouvernementale, affirment des médias américains. Cette décision est le dernier bouleversement en date du second mandat du président américain depuis son retour au pouvoir il y a moins d'une semaine.

M. Tump, 78 ans, avait annoncé mardi, au lendemain de son investiture, son intention d'écarter du gouvernement un millier d'opposants (archives). ats

Keystone-SDA ATS

Les inspecteurs généraux indépendants d'au moins 12 agences fédérales ont été informés de leur licenciement immédiat par des courriels du directeur du personnel de la Maison Blanche, selon le Washington Post, qui cite des sources anonymes.

Ces inspecteurs généraux sont chargés de détecter et d'empêcher les fraudes, les gaspillages et les abus commis par les fonctionnaires. Ils doivent enquêter sur les violations des lois, des règlements et des normes éthiques commises par les employés. Ils doivent également mener des audits sur les contrats, les finances ou encore les performances du personnel.

«Jeu de massacre»

Parmi les agences fédérales touchées par ces licenciements figurent les départements de la Défense, de l'Intérieur ou l'Energie ainsi que l'Agence de protection de l'Environnement et l'Administration de la sécurité sociale, selon le Washington Post.

«C'est un jeu de massacre», a déclaré l'un des inspecteurs généraux licenciés, selon le quotidien qui ajoute que la plupart des personnes licenciées avaient été nommées par Donald Trump lors de son premier mandat.

Le New York Times, qui cite trois sources anonymes, affirme pour sa part que 17 inspecteurs généraux ont été renvoyés. Une source a affirmé au journal que l'organe de surveillance du ministère de la Justice n'était pas affecté.

Elizabeth Warren, sénatrice démocrate du Massachusetts, a dénoncé sur X une «purge (...) au milieu de la nuit». Donald Trump «démantèle les contrôles de son pouvoir et ouvre la voie à une corruption généralisée», a-t-elle ajouté.

Vers l'efficacité gouvernementale

M. Tump, 78 ans, avait annoncé mardi, au lendemain de son investiture, son intention d'écarter du gouvernement un millier d'opposants.

Il a par ailleurs confié au milliardaire Elon Musk une commission de l'«Efficacité gouvernementale» afin de «démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales». Cette commission fait toutefois l'objet de plusieurs recours devant la justice.

Donald Trump a entamé son second mandat par une multitude de mesures visant à réviser les politiques gouvernementales en matière d'immigration, de citoyenneté, de genre, de diversité et de climat, dont certaines sont contestées devant les tribunaux.