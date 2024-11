Rarement les Etats-Unis auront connu une course à la Maison Blanche aussi tendue que celle opposant la vice-présidente démocrate Kamala Harris et l'ancien président républicain Donald Trump. Toutes les infos et premiers résultats en direct...

Les élections américaines de 2024 L'Amérique élit un nouveau président le 5 novembre. Mais il n'y a pas que le président qui sera élu, il y aura aussi 35 sièges au Sénat, la totalité de la Chambre des représentants ainsi que onze gouverneurs. blue News accompagne la phase chaude du duel pour la Maison Blanche non seulement avec un regard depuis la Suisse, mais aussi avec des reportages en direct des Etats-Unis. Patrick Semansky/AP/dpa

Comment va se passer l'élection du 5 novembre? Grands électeurs, "swing states", règle du "Winner takes all", vote anticipé... A l'approche de la présidentielle américaine du 5 novembre, voici tout ce qu'il faut savoir pour comprendre comment le vainqueur va être désigné. 21.10.2024