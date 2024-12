Trump à Paris pour son grand retour sur la scène internationale

Donald Trump est arrivé à Paris samedi matin pour assister à la réouverture de Notre-Dame. Un premier déplacement à l'étranger depuis sa victoire du 5 novembre qui marque son grand retour sur la scène internationale.

Sur sa plateforme Truth Social, le milliardaire républicain avait annoncé lundi sa venue à Paris, faisant l'éloge du président français, qui selon lui «a réalisé un travail remarquable en veillant à ce que Notre-Dame soit restaurée de sorte à retrouver toute sa gloire et même plus» (archives). KEYSTONE

ATS

La cérémonie consacrant la renaissance de l'édifice gothique parisien après l'incendie de 2019 deviendra également l'occasion pour nombre de dirigeants mondiaux d'entendre directement de la bouche du président élu américain ses intentions pour le reste de la planète.

Lors de son premier mandat entre 2017 et 2021, le républicain avait rompu avec nombre de normes diplomatiques.

Parmi la cinquantaine de dirigeants internationaux invités à Paris par le président français Emmanuel Macron, figure le président américain sortant Joe Biden. Mais si M. Trump a accepté le voyage, le démocrate sera représenté par son épouse, Jill.

Il n'a pas précisé s'il comptait échanger avec d'autres dirigeants mais la présidence française a fait savoir que Donald Trump serait reçu à l'Elysée par le chef de l'Etat français, lequel accueillera ensuite le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

On ignore si le milliardaire républicain, très critique des milliards de dollars débloqués par les Etats-Unis pour l'Ukraine, va échanger directement avec son homologue ukrainien.

Le futur président américain a affirmé à plusieurs reprises qu'il comptait se démarquer fortement de la politique d'appui massif à Kiev menée par Joe Biden dans la guerre provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

Donald Trump a promis de régler le conflit avant même de prêter serment le 20 janvier – sans jamais expliquer comment.

«Très, très méchants»

Pour Emmanuel Macron, en pleine tourmente gouvernementale, l'invitation adressée à Donald Trump donne une impression de déjà vu: le locataire de l'Elysée devrait tenter d'amadouer un président américain à la réputation d'impulsivité et avec lequel il a eu par le passé de profonds désaccords.

Les débuts avaient pourtant été presque idylliques. Le président français avait accueilli Donald Trump en grande pompe à Paris après sa victoire à l'élection de 2016, avec un dîner à la tour Eiffel et une place d'invité d'honneur pour le défilé du 14-Juillet. Une parade militaire que Donald Trump avait déclaré vouloir importer à Washington.

Mais la relation avait progressivement tourné à l'aigre, comme avec de nombreux autres dirigeants.

En 2019, le républicain avait jugé «très, très méchants» des propos critiques d'Emmanuel Macron sur l'Otan, et il avait signifié son intention de «punir» le président français.

Contraste saisissant

Le républicain est coutumier des critiques véhémentes envers les alliés européens des Etats-Unis, qu'il accuse de ne pas contribuer suffisamment à l'Otan. Il a également critiqué le rôle de l'Union européenne.

Pour les Européens, le contraste de style entre Joe Biden et Donald Trump ne pourrait être plus saisissant.

Alors que le président démocrate sortant et Emmanuel Macron ont coopéré récemment pour faciliter un fragile cessez-le-feu entre Israël et le Liban, Donald Trump devrait assurément prendre ses distances avec les Européens sur la question du Proche-Orient. Avec à la clé, une alliance encore plus resserrée avec Israël.

Lors de son arrivée à la Maison Blanche en 2017, le premier déplacement à l'étranger de Donald Trump avait été en Arabie saoudite pour la signature d'un contrat d'armement.

