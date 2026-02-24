Trump pourrait bien pousser l'Islande dans les bras de l'UE

L'Islande pourrait-elle rejoindre l'UE dès l'automne 2027? Les vues de Donald Trump surr le Groenland font peur à Reykjavik, car les signes avant-coureurs sont les mêmes pour les deux îles. Le membre de l'OTAN pourrait chercher une protection sous le parapluie de Bruxelles, car Washington fait de plus en plus pression.

Donald Trump le 21 février lors d'un dîner à la Maison Blanche. Image : Keystone

Philipp Dahm Philipp Dahm

La question du Groenland semble tout d'abord avoir été réglée après que Donald Trump ait apparemment renoncé à ses projets de prise de contrôle de l'île lors du WEF de Davos.

Mais le président américain ne lâche pas l'affaire: il a annoncé samedi 21 février sur sa plateforme Truth Social l'envoi d'un navire-hôpital au Groenland. Celui-ci doit «s'occuper des nombreuses personnes» qui sont «malades et qui ne sont pas soignées là-bas», dit-il.

La Première ministre danoise Mette Frederiksen réagit froidement: «Je suis heureuse de vivre dans un pays où tout le monde a un accès libre et égal aux soins de santé. Où ce ne sont pas les assurances et la fortune qui décident si l'on est traité de manière adéquate», écrit-elle hier dimanche sur Facebook.

There are a great many places where the hospital ship would be desperately needed. Gaza, for instance, where Palestinians & their children are sick from malnutrition & exposures. #Greenland is off limits. www.rawstory.com/greenland-26...



[image or embed] — Tracie Stevens (@tracie1.bsky.social) 22. Februar 2026 um 19:49

Parallèlement, le ministre américain de l'Intérieur prend position: «Si l'on regarde la situation géographique, le Groenland est un peu comme la coiffe terminale en face de l'Alaska, et si l'on veut protéger l'Amérique du Nord et les Etats-Unis des missiles et des drones qui passent par le pôle Nord, le Groenland est une partie importante de la défense des Etats-Unis d'Amérique», a déclaré Doug Burgum, cité dimanche.

Islande: les mêmes signes que pour le Groenland

Mais de ce point de vue, le Groenland n'est sans doute pas suffisant: si l'on regarde la carte du monde du point de vue russe, on se rend compte que l'Islande est aussi importante pour la défense des Etats-Unis que le Groenland. Sans le contrôle de l'Islande, il y aurait une brèche dans laquelle les sous-marins russes pourraient s'engouffrer dans l'Atlantique et se diriger vers l'Amérique du Nord.

Le monde est sens dessus dessous : le Groenland et l'Islande bloquent la route des ports russes vers l'Atlantique. Google Earth

Ce dilemme stratégique est depuis longtemps un casse-tête pour les militaires occidentaux sous le nom de «GIUK gap». Ils préoccupent les amiraux de la Royal Navy dès la Seconde Guerre mondiale: pendant la guerre froide, l'OTAN place un système de surveillance sonore (SISUS) pour repérer les sous-marins soviétiques qui traversent secrètement ces eaux en direction de l'ouest.

Le "GIUK Gap" sur une carte de la CIA de 1983, lorsque l'Union soviétique existait encore. CIA

GIUK est ici un acronyme qui désigne les pays impliqués: le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, alias UK. «La lacune GIUK joue un rôle décisif dans la limitation des activités russes au niveau mondial», souligne l '«Arctic Institute».

D'où l'importance de l'Islande

L'importance de la zone s'accroît, poursuit l'article: «Tant les pays arctiques de l'OTAN que la Russie s'emploient activement à rétablir la présence militaire de la Guerre froide dans l'Arctique en développant leurs anciennes installations, l'accent étant mis sur l'installation et le stockage de missiles».

La brèche GIUK est également une porte d'entrée pour les avions russes : ici, mouvements aériens de 2021. T-Intelligence

Un autre point est la fonte des glaces arctiques, qui rendra à l'avenir de nouvelles routes commerciales praticables en mer du Nord: celles-ci ne passent pas seulement par le Groenland, mais aussi par l'Islande, à l'exception du passage du Nord-Ouest.

Routes commerciales attendues dans le Grand Nord Arctic Institute

En principe, les arguments en faveur de l'Islande devraient donc être les mêmes que ceux avancés par Donald Trump pour ses convoitises sur le Groenland: tout au plus, l'île peut être négligée pour le bouclier antimissile Golden Dome.

«Une insulte à l'Islande et aux Islandais»

Et en effet, l'Islande pourrait également être la prochaine cible de Washington. C'est ce que suggère un scandale survenu à la mi-janvier: «Politico» rapporte que l'ambassadeur américain désigné à Reykjavik a «plaisanté» sur le fait que l'île deviendrait le «52e Etat fédéral» et qu'il en serait le nouveau gouverneur. Sur place, l'indignation est à la hauteur de l'événement.

Un animateur radio du nom de Jon Axel Olafsson lance une pétition contre le diplomate américain en devenir: «Ces paroles de Billy Long, que Donald Trump a nommé ambassadeur en Islande, ont peut-être été prononcées à demi-mot, mais elles sont une insulte à l'Islande et aux Islandais, qui ont dû se battre pour leur liberté et ont toujours été amis des Etats-Unis».

Le gouvernement islandais est prié de refuser le poste d'ambassadeur à Long. La pétition a recueilli jusqu'à présent 5450 signatures. L'Américain souligne toutefois qu'il n'a fait qu'une blague et qu'il s'en excuse. L'apparition de son patron au WEF de Davos quelques jours plus tard n'arrange pas les choses.

Le lapsus islandais de Trump à Davos

La raison: en Suisse, Donald Trump a confondu à plusieurs reprises les deux îles du nord de l'Europe. «Jusqu'à il y a quelques jours, lorsque je leur ai parlé de l'Islande, [les Européens] m'aimaient», a déclaré l'homme de 79 ans à Davos. Et: «Je ne sais pas si [les Européens] seraient là pour nous. Ils ne sont pas là pour nous avec l'Islande, je peux vous le dire».

«Plaisanterie» du diplomate Long ou amalgame du président Trump: à Reykjavík, la sonnette d'alarme retentit. L'île n'est qu'à 300 kilomètres du Groenland, qui ne quitte pas l'esprit de Trump - sauf peut-être lors de ses discours à Davos. L'Islande est en outre théoriquement sans défense: il n'y a pas d'armée locale.

USAAF Pilots have a snowball fight in front of a Curtiss P-40 at Patterson Field / Keflavik in Iceland, 1943. LIFE Magazine #USA, via: www.life.com/destinations...



[image or embed] — Michael Zinchenko (UA, Kyiv) (@akatigra.bsky.social) 15. Februar 2026 um 18:20

L'île est en fait membre de l'OTAN. Depuis 1951, il existe en outre un pacte d'assistance mutuelle avec les Etats-Unis. Mais la situation actuelle fait évoluer les mentalités à Reykjavík: en raison de l'attitude de grande puissance de Trump et de ses droits de douane imprévisibles, l'Islande est poussée dans les bras de l'UE.

Vote en août déjà ?

La dernière fois que l'île a flirté avec l'adhésion à l'UE, c'était après la crise financière de 2009, mais la demande a été retirée en 2015 après un changement de gouvernement. Les craintes pour la pêche, la souveraineté et la monnaie nationale ont été les raisons déterminantes de cette décision.

Sweden is sending 6 Gripen fighters and a 100 Airforce personnel to Keflavik Air Base, Iceland as part the Arctic Sentry mission, a European Military Buildup within the NATO framework officially to protect Greenland from non-existing Russian and Chinese threats. They exist solely in Trump's head.



[image or embed] — Mack (@urielandme.bsky.social) 14. Februar 2026 um 17:43

D'autre part, l'Islande est déjà étroitement liée à Bruxelles, notamment par la zone économique commune et l'accord de Schengen. Une adhésion à l'UE améliorerait clairement les cartes de Reykjavik en matière de commerce et de défense: selon un sondage réalisé en avril 2025, 44,3 % des personnes interrogées y étaient favorables - et seulement 35,6 % y étaient opposées.

Et le gouvernement islandais réagit: en fait, il n'était pas prévu de voter sur la réouverture des négociations d'adhésion avec Bruxelles avant 2027. Mais désormais, la population pourrait être appelée à voter dès le mois d'août, apprend «Politico» de deux sources qui souhaitent rester anonymes.

Iceland is preparing to bring forward its referendum on joining the European Union to August. "Escalating threats from 🇺🇸, among them a joke by [🇺🇸ambassador] Billy Long that 🇮🇸 would become the 52nd state, have increased the urgency."



[image or embed] — Dave Keating (@davekeating.substack.com) 23. Februar 2026 um 10:06

«Je pense que le fait que l'Islande ait été mentionnée quatre fois dans un discours de Trump [à Davos] a certainement échauffé les esprits», commente un officiel de l'UE à propos de ce changement d'attitude. «Au final, tout tourne autour du poisson, cela a toujours été la pomme de discorde». Si l'Islande vote en faveur de l'adhésion, cela pourrait aller vite: «Sur le papier, ce ne serait pas trop difficile ; cela pourrait même ne prendre qu'un an», estime la source de l'UE.