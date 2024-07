Trump se lâche: «Ils ont essayé de faire un coup d'Etat»

Plusieurs figures démocrates «ont poussé dehors» Joe Biden, a jugé Donald Trump jeudi, dénonçant l'attitude «brutale» du parti adverse, au lendemain d'un discours du président sur son retrait.

Le rôle, en coulisse de l'ancien président Barack Obama dans le retrait de Joe Biden est largement commenté dans la presse américaine depuis plusieurs jours. imago images/Everett Collection

«Ils l'ont poussé dehors, entre Pelosi, Obama et d'autres», a déclaré le candidat républicain lors d'un entretien matinal sur Fox News, au téléphone.

«Je les regardais à la télévision, ils étaient si gentils»

Le rôle, en coulisse, de l'ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et de l'ancien président Barack Obama dans le retrait de Joe Biden est largement commenté dans la presse américaine depuis plusieurs jours.

«Je les regardais à la télévision, ils étaient si gentils, "Ho oui, on adore Joe, on adore Joe". Mais dans les coulisses, je sais parfaitement qu'ils étaient brutaux» envers lui, a-t-il encore déclaré.

Trump: «Ils ont essayé de faire un coup d'Etat»

Joe Biden a annoncé retirer sa candidature dans une lettre aux Américains dimanche, après un débat raté fin juin et plusieurs semaines d'appels de démocrates, certains publiquement et d'autres en privé, à ce qu'il renonce, l'estimant incapable de battre le républicain à l'élection de novembre.

«Ils ont essayé de faire un coup d'Etat», a encore déclaré Donald Trump.

Kamala Harris «est pire» que Joe Biden

La vice-présidente Kamala Harris, quasiment assurée d'être désormais la candidate des démocrates, «est pire» que Joe Biden, a-t-il aussi dit sur la chaîne préférée des conservateurs.

Mercredi soir, Joe Biden a expliqué à ses compatriotes, dans une allocution télévisée empreinte de gravité, avoir pris la décision choc de renoncer à briguer un second mandat pour «sauver la démocratie» et laisser la place à des «voix plus jeunes».

Un discours «à peine compréhensible, et tellement mauvais,» avait immédiatement jugé Donald Trump sur son réseau Truth social.