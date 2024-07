Les négociations en vue d'un accord de cessez-le-feu à Gaza et de libération d'otages sont «en voie de conclusion», a affirmé mercredi un haut responsable américain. Il s'exprimait à la veille de discussions entre le président Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Des manifestants contre les opérations israéliennes à Gaza et les ventes d'armes américaines à Israël se rassemblent le jour de la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur la colline du Capitole à Washington, DC, États-Unis, 24 juillet 2024. Le discours de M. Netanyahu lors d'une réunion conjointe du Congrès américain intervient alors que le cycle des élections présidentielles américaines de 2024 s'annonce serré. Des milliers de manifestants pro-palestiniens devraient se rassembler près du Capitole lorsque M. Netanyahu deviendra le premier dirigeant à s'adresser quatre fois au Congrès américain. Traduit avec DeepL.com (version gratuite) KEYSTONE

ATS

M. Biden va tenter de combler quelques «lacunes finales» lorsqu'il recevra M. Netanyahu à la Maison Blanche jeudi, mais des éléments-clés, dont le sort des otages, restent du ressort du Hamas, a dit ce responsable sous couvert de l'anonymat.

«Nous pensons que c'est en voie de conclusion et qu'un accord peut être conclu», a-t-il ajouté. Il devrait y avoir «beaucoup d'activité dans la semaine à venir» afin de parvenir à un accord, selon lui. Il a encore dit qu'un accord était «non seulement possible, mais essentiel et nécessaire».

Le responsable a minimisé un discours mercredi devant le Congrès de M. Netanyahu dans lequel ce dernier a promis une «victoire totale», affirmant que les discussions avec M. Biden se focaliseraient davantage sur les moyens de mettre en oeuvre un accord.

Une éventuelle trêve dépend désormais d'un petit nombre de questions relatives aux modalités d'entrée en vigueur d'un accord, le Hamas ayant assoupli sa demande d'un retrait total d'Israël, a indiqué le responsable.

«Je ne m'attends pas à ce que la rencontre (avec Netanyahu) soit un oui ou non, ce sera plutôt +comment comblons-nous les lacunes finales?+ Et il y a des choses dont nous avons besoin de la part des Israéliens, pas de doute», a-t-il dit.

«Mais il y a aussi des éléments-clés qui sont uniquement entre les mains du Hamas parce que les otages sont entre les mains du Hamas», a-t-il poursuivi.

clsi