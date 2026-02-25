  1. Clients Privés
«Les Noirs ne sont pas des singes» Un démocrate brandit une pancarte et se fait expulser sous les yeux de Trump

ATS

25.2.2026 - 03:47

Un élu démocrate afro-américain a brandi une pancarte sur laquelle on pouvait lire «les Noirs ne sont pas des singes». Il a été expulsé, alors que Donald Trump commençait mardi soir au Capitole son «discours sur l'état de l'Union».

Keystone-SDA

25.02.2026, 03:47

25.02.2026, 07:23

L'élu démocrate du Texas Al Green se trouvait juste en face de Donald Trump lorsqu'il a déployé cette pancarte avant d'être escorté hors du Congrès, où retentissaient les cris «USA, USA, USA!».

La pancarte faisait vraisemblablement référence à une vidéo raciste partagée ce mois-ci par Donald Trump dépeignant l'ancien président Barack Obama en singe.

Al Green avait déjà été expulsé du Congrès il y a un an après avoir crié son opposition à Donald Trump dans le même cadre

