Un élu démocrate afro-américain a brandi une pancarte sur laquelle on pouvait lire «les Noirs ne sont pas des singes». Il a été expulsé, alors que Donald Trump commençait mardi soir au Capitole son «discours sur l'état de l'Union».

NOW - Democrat Al Green removed from Congress by security after unfurling a "BLACK PEOPLE AREN'T APES!" sign. pic.twitter.com/2DRbFGfcxU — Disclose.tv (@disclosetv) February 25, 2026

Keystone-SDA ATS

L'élu démocrate du Texas Al Green se trouvait juste en face de Donald Trump lorsqu'il a déployé cette pancarte avant d'être escorté hors du Congrès, où retentissaient les cris «USA, USA, USA!».

La pancarte faisait vraisemblablement référence à une vidéo raciste partagée ce mois-ci par Donald Trump dépeignant l'ancien président Barack Obama en singe.

Al Green avait déjà été expulsé du Congrès il y a un an après avoir crié son opposition à Donald Trump dans le même cadre