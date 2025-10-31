Un juge fédéral américain a ordonné vendredi à l'administration Trump de maintenir le principal programme public d'aide alimentaire, qui devait être gelé à partir de samedi en raison de la paralysie budgétaire en cours.

Aux Etats-Unis, environ 42 millions de personnes, soit un habitant sur huit, attendent chaque début de mois le versement de bons alimentaires pour se nourrir (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le ministère de l'Agriculture a été sommé d'utiliser des fonds d'urgence pour assurer la continuité du programme appelé SNAP, dont bénéficient plus de 42 millions d'Américains. Et ce malgré les affirmations du gouvernement de Donald Trump selon lequel le programme était à court de fonds après un mois de «shutdown».

Cette période a démarré le 1er octobre et a entraîné la suspension des versements de salaires pour des milliers de fonctionnaires et l'arrêt de certains services publics dans le pays.

La ministre de l'Agriculture Brooke Rollins avait refusé plus tôt vendredi de dire si son ministère respecterait une décision judiciaire demandant de maintenir le programme SNAP. «Nous examinons toutes les options», avait-elle déclaré à CNN.

Une issue grâce à Trump?

Côté démocrate comme républicain, certains espèrent qu'une issue à la paralysie budgétaire pourrait venir d'une intervention de Donald Trump, resté jusque-là à la marge des débats.

Vendredi, le président américain a réitéré sa promesse de négocier avec les démocrates sur leurs revendications, mais seulement après la levée du «shutdown».

«On va se voir très rapidement, mais ils doivent rouvrir le pays», a assuré le républicain à son arrivée en Floride où il passera le week-end dans sa luxueuse résidence Mar-a-Lago. «C'est de leur faute, tout est de leur faute», a ajouté Donald Trump.

Un habitant sur huit

Aux Etats-Unis, environ 42 millions de personnes, soit un habitant sur huit, attendent chaque début de mois le versement de bons alimentaires pour se nourrir, un programme vieux de plus de soixante ans.

Si l'origine des coupons alimentaires remonte aux années 1930, pendant la Grande Dépression, le programme SNAP a été créé en 1964 et généralisé en 1974. Cela coûte près de 100 milliards de dollars au budget fédéral.

«Loin d'être quelque chose d'abstrait, c'est un programme très important pour de nombreux Américains», soutient la professeure Meredith Niles, spécialisée dans les politiques alimentaires à l'université du Vermont. «Les foyers bénéficiaires reçoivent en moyenne six dollars par jour et par personne.»

Pas d'alcool ni plats préparés

Ils ne peuvent acheter ni alcool ni plats préparés avec. Une dizaine d'Etats vont aussi exclure l'achat de sodas à compter de janvier. Sont autrement couverts les fruits, légumes, conserves, chips, pâtes... Un quart de ces bons alimentaires sont utilisés chez le géant de la distribution Walmart.

En cas de non-versement, les Etats ont invité les bénéficiaires à se tourner vers les banques alimentaires – qui s'attendent à être submergées. «Elles ne peuvent absolument pas combler le vide», prévient la professeure du Vermont, qui rappelle que la précarité alimentaire a augmenté aux Etats-Unis depuis la pandémie de Covid-19.

Selon les dernières données disponibles, 13,5% des foyers américains n'avaient pas un accès garanti à la nourriture en quantité et en qualité suffisantes en 2023, la proportion la plus élevée depuis 2014. Le ministère de l'Agriculture a décidé en septembre de stopper ce recensement.