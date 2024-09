Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a qualifié samedi d'«antisémite» le chef de la diplomatie européenne. Josep Borrell s'était dit «scandalisé» après la mort d'employés de l'ONU dans une frappe israélienne dans la bande de Gaza.

Jeudi, M. Borrell a critiqué «le mépris des principes fondamentaux du droit international humanitaire» après la mort de 18 personnes mercredi dans une frappe israélienne sur une école transformée en refuge, dans le centre du territoire, selon la Défense civile. KEYSTONE

ATS

«Josep Borrell est un antisémite et un détracteur d'Israël qui tente constamment de faire passer des résolutions et des sanctions contre Israël au sein de l'UE, pour être ensuite bloqué par la plupart des Etats membres», a fustigé le ministre dans un communiqué.

Parmi les victimes figuraient six membres de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).

Cette frappe a détruit une partie de l'établissement géré par l'Unrwa, ne laissant qu'un amas de barres d'armature et de béton calcinés.

«Frappe de précision»

L'armée israélienne a indiqué de son côté que son aviation avait «mené une frappe de précision sur des terroristes qui opéraient» dans l'école et avoir pris des mesures pour réduire les risques pour les civils.

Elle a publié une liste de neuf combattants tués lors de la frappe à Nousseirat, dont trois employés de l'Unrwa.

«Il y a une différence entre les critiques légitimes et les désaccords politiques, qui sont normaux entre amis, et la campagne antisémite et haineuse que M. Borrell mène contre Israël, qui rappelle les pires antisémites de l'histoire», a ajouté M. Katz.

La frappe, la plus meurtrière pour l'Unrwa en plus de onze mois de guerre à Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, a suscité une condamnation internationale.

L'Unrwa a déclaré qu'au moins 220 membres de son personnel avaient été tués dans cette guerre, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre.

ATS