Des dizaines d'animaux déjà morts Un navire transportant près de 4000 bovins dérive en mer depuis des semaines

SDA

18.11.2025 - 13:01

Une bétaillère transportant des milliers de bovins en provenance d'Uruguay est bloquée en mer depuis des semaines. Faute de papiers, le navire n'a pas été autorisé à accoster en Turquie.

Le bateau Spiridon II, qui a pris la mer il y a deux mois, se trouve apparemment de nouveau sur le chemin du retour vers Montevideo après un refus de la Turquie.
Le bateau Spiridon II, qui a pris la mer il y a deux mois, se trouve apparemment de nouveau sur le chemin du retour vers Montevideo après un refus de la Turquie.
Screenshot Animal Welfare Foundation
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

18.11.2025, 13:01

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Les défenseurs des animaux tirent la sonnette d'alarme au sujet de quelque 4000 bovins sur le navire Spiridon II.
  • Il n'a pas été autorisé à décharger en Turquie et retourne probablement maintenant en Uruguay.
  • Les conditions à bord sont extrêmes, de nombreux animaux sont malades, en gestation ou morts.
Montre plus

Les défenseurs des animaux estiment que des milliers de bovins uruguayens sont menacés de mort à bord d'un navire de transport de bétail. Le bateau Spiridon II, qui a pris la mer il y a deux mois, est apparemment sur le chemin du retour vers Montevideo après un refus de la Turquie, comme le montre le service de suivi des navires MarineTraffic. Cela n'a pas été confirmé officiellement.

Après un long voyage, le convoi de bétail transportant près de 4000 bovins avait patienté plusieurs semaines au large des côtes turques et n'avait pas été autorisé à débarquer en Turquie, notamment en raison de l'absence de documents, comme l'a indiqué la direction de la communication du pays.

«Partons du principe que le bateau arrivera à vide»

«Si le bateau retourne vraiment en Uruguay comme indiqué, nous partons du principe que le bateau arrivera vide», a fait savoir à la dpa l'organisation allemande de protection des animaux Animal Welfare Foundation.

« Les animaux baignent depuis des mois dans leurs propres excréments et la concentration d’ammoniac est extrêmement élevée, en particulier dans les étages inférieurs ». Environ la moitié des quelque 3 000 animaux sont en gestation. Dans de telles conditions de stress, des avortements sont probables, et il est très peu envisageable que les veaux nouveau-nés survivent dans une telle situation. 

Un autre problème est l'absence d'installations de traite à bord et un équipage non formé à de telles situations. Les vaches dont les veaux sont morts développeraient à plus ou moins long terme des inflammations de la mamelle.

Des animaux à bord du bateau depuis des mois

Selon l'organisation, le navire de transport de bétail est arrivé le 22 octobre au large de la ville turque de Bandirma, en mer de Marmara. Quinze entreprises ont demandé à importer les animaux, a indiqué la direction turque de la communication. Mais en raison de l'absence de puces ou de marques auriculaires et de la non-conformité de certains animaux avec les listes fournies précédemment, ces demandes ont été rejetées.

Lors d'un examen à bord, il a été constaté que 140 des animaux avaient donné naissance à des veaux pendant le voyage, a déclaré le politicien d'opposition Turhan Cömez en citant des documents judiciaires. Quatre-vingt-dix des veaux n'ont pas été retrouvés. Des dizaines d'animaux auraient déjà péri au cours du long voyage vers la Turquie.

Au début de la semaine dernière, le bateau a pu accoster brièvement en Turquie. Des images ont montré que des balles de foin avaient été chargées à cette occasion. Mais cela ne devrait pas suffire pour le long voyage de retour, selon l'Animal Welfare Foundation.

