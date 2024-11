La campagne de Kamala Harris a prévenu lundi que les résultats définitifs de la présidentielle américaine ne seront pas connus avant «plusieurs jours». Elle a mis en garde le camp de Donald Trump contre toute tentative de «semer le doute et le chaos» sur l'intégrité de l'élection.

«Nous pensons que cette course va être incroyablement serrée, ce qui veut dire que nous pourrions ne pas connaître les résultats de cette élection avant plusieurs jours», a averti la présidente de la campagne Harris-Walz. ats

Le scrutin a lieu mardi sur tout le territoire des Etats-Unis, mais plus de 75 millions d'Américains ont voté par correspondance et dans des bureaux électoraux de manière anticipée, notamment dans les sept Etats pivots qui décideront qui, de la vice-présidente démocrate ou de l'ancien président républicain, s'assiéra dans le Bureau ovale le 20 janvier.

«De nouveaux bulletins de vote vont continuer d'être dépouillés plusieurs jours après l'élection. Ce n'est évidemment pas un signe de fraude, c'est juste la manière dont cela fonctionne», a expliqué lors d'une conférence téléphonique la présidente de la campagne Harris-Walz, Jen O'Malley Dillon.

Jusqu'au 8 ou 9 novembre

Pour chacun des sept «Etats bascule» (Géorgie, Caroline du Nord, Nevada, Arizona, Michigan, Pennsylvanie et Wisconsin) Mme O'Malley Dillon a estimé que les résultats finaux s'étaleront de la «fin de la nuit», entre mardi et mercredi, jusqu'aux 8 ou 9 novembre pour le Nevada et la Pennsylvanie, l'Etat du nord-est le plus crucial de la présidentielle.

Le camp du candidat républicain ne cesse d'affirmer que les démocrates se livreraient déjà à des «fraudes» et «triches» dans le processus électoral des Etats clés, tandis que celui de la démocrate redoute que M. Trump conteste aussitôt une éventuelle victoire de Mme Harris et proclame la sienne.

«Nous ne pouvons pas et nous ne laisserons pas Trump dénigrer l'élection ou nos institutions avec ses tentatives répétées de semer le chaos et le doute», a également mis en garde la conseillère en cheffe de la campagne Harris, Dana Remus.

«Plus sûr que jamais de voter»

«En dépit de tout le bruit que font les républicains pour mettre à mal l'élection et alléguer qu'il y a des fraudes, il est en fait dorénavant plus facile et plus sûr que jamais de voter dans presque chaque Etat clé depuis des réformes électorales que nous avons votées après 2020», a-t-elle ajouté, alors que Donald Trump n'a jamais reconnu sa défaite en novembre 2020 et est poursuivi au pénal pour avoir tenté d'inverser les résultats il y a quatre ans.

