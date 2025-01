Pour sa 11e édition les 1er et 2 février, Ciné au Palais propose seize documentaires récents pour petits et grands. Les projections qui se déroulent au Palais de Rumine à Lausanne seront suivies par des rencontres avec leurs réalisateurs ou des spécialistes. L'entrée aux films et aux musées est gratuite.

La 11e édition de Ciné au Palais (de Rumine) aura lieu les 1er et 2 février prochains (archives). ATS

Keystone-SDA, nt, ats ATS

Ciné au Palais propose de voyager dans le temps et dans l’espace, avec «Les mots qu'elles eurent un jour», un film qui raconte l'histoire de militantes indépendantistes algériennes. «L'extinction invisible», lui, décrit les efforts d'un groupe de scientifiques pour sauver la biodiversité microbienne.

Les spectateurs pourront également découvrir un documentaire très récent de Steven Spielberg, «La vie sur notre planète», une fresque des débuts de la vie aquatique. Ou rencontrer d'autres cultures dans «Marcher sur l’eau» et s'émerveiller devant «Le Chêne» et son casting d'animaux extraordinaires. Quant au film d’animation «Four Faces of the moon», il permettra de découvrir l'histoire coloniale du Canada.

Ciné au Palais est un week-end de documentaires et de rencontres sur des sujets en lien avec la nature, l'histoire ou des débats de société. Cet événement annuel est organisé le premier week-end de février par le Naturéum, le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire et la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne.

cineaupalais.ch