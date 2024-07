L'esplanade du quartier des arts lausannois de Plateforme 10 se transformera en «Piazza Piccola» du 16 au 21 juillet. «Anatomie d'une chute» de Justine Triet, «The Old Oak» de Ken Loach ou encore «La voie royale» de Frédéric Mermoud figurent au menu de ce cinéma open air organisé avec le Locarno Film Festival.

Lors de la première édition, en 2022, trois soirées de cinéma étaient proposées (archives). ATS

ATS

Pour cette troisième édition, le programme associe les plus grands succès de la Piazza Grande tessinoise aux découvertes. Une soirée spéciale sera consacrée au surréalisme, dont les trois musées de Plateforme 10 célèbrent les 100 ans, explique un communiqué.

Le rendez-vous propose sept films qui seront projetés sur l'écran géant que constitue la façade du bâtiment Photo Elysée et mudac. Des films renommés, mais aussi des découvertes et des perles rares sont au menu comme «Ricardo et la peinture» de Barbet Schroeder ou encore une copie restaurée de «La Paloma» de Daniel Schmid.

L'entrée est libre, mais la réservation est recommandée. En cas de pluie, la projection est maintenue, sauf conditions exceptionnelles. Des imperméables seront mis à la disposition du public.

ll, ats