Jazz, une femelle de la Fondation Barry, a été désignée ce week-end à Martigny (VS) championne 2024 du concours de l'Union Mondiale des Clubs Saint-Bernard. Elle a été choisie parmi 150 chiens provenant de dix-sept pays.

La fondation félicite sur Facebook toute l'équipe de l'élevage sis à Martigny et au col du Grand St. Berrnard pour son travail de qualité, son dévouement et l'amour qu'elle transmet aux chiens. Leur engagement constant à préserver la race d'origine du Saint-Bernard est au cœur de ce succès.

Au terme d'un week-end qui a notamment vu une centaine de chiens défiler dans les rues de Martigny vendredi, la fondation Barry tient à féliciter tous les participants venus nombreux et remercie les organisateurs pour ce «bel événement», ajoute-t-elle sur le réseau social.

L'Union Mondiale des Clubs Saint-Bernard (WUSB) est la seule organisation internationale de la race éponyme. Elle regroupe une vingtaine de pays, essentiellement européens, mais aussi l'Afrique du Sud et les Etats-Unis. Quant au concours, il se déroule chaque année dans un des pays membres, rappelait vendredi à Keyystone-ATS David Lüthi, éleveur et président du Groupe romand du St-Bernard.

«Un chien de haute montagne»

Le but du concours est de préserver et présenter les standards de la race helvétique, parfois malmenés. «Le Saint-Bernard est un chien de haute montagne et pas un chien à la Walt Disney, rond et poilu comme un nounours», souligne l'éleveur.

Par rapport au célèbre chien de sauvetage Barry, ses successeurs ont pris du poids. «S'ils deviennent trop lourds, changent de morphologie, ils risquent notamment des problèmes de santé avec une espérance de vie raccourcie», prévient l'éleveur.

Une dizaine des chiens de la Fondation Barry ont participé au concours de la WUSB. L'élevage valaisan a remporté le concours du lot d'élevage en 2016, 2017, 2018 et 2023.

