La nouvelle exposition du Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains (CACY) invite le public à une relecture des années 1980, «une époque ambivalente aujourd'hui souvent fantasmée». A partir d'une perspective critique et d'une interprétation de cette période, onze artistes de différentes générations livrent leurs réflexions esthétiques, sociétales et politiques. A voir dès dimanche et jusqu'au 22 décembre.

A Yverdon-les-Bains, le Centre d'art contemporain (CACY) se plonge dans les années 80 (archives).

«Sunglasses at Night» propose un regard sur les années 1980, «une époque contradictoire qui sonne irrévocablement le glas de l'hédonisme flamboyant qui avait caractérisé les Trente Glorieuses», écrivent les responsables du CACY dans leur communiqué.

Les artistes s'expriment à travers différents médiums. Il s'agit notamment de cinq plasticiens, un duo de photographes, un réalisateur et un musicien. Peintures, collages, sculptures, installations, photographies et vidéos mettent en lumière leurs préoccupations actuelles.

A découvrir aussi, une image emblématique du photographe français Guy Bourdin (1928-1991) et deux photographies d'Edo Bertoglio, acteur de la scène artistique new-yorkaise dans les années 1970 et 1980, instaurant un dialogue transcendant les époques. Une bande sonore conçue pour cette exposition par le musicien, auteur et compositeur Mandrax «amplifie la puissance évocatrice des travaux présentés», indiquent encore les organisateurs.

