La 77e édition du Festival international de musique de Besançon, l'un des plus anciens de France, célèbrera à partir de vendredi les anniversaires de la mort de Gabriel Fauré et de la naissance d'Anton Bruckner. Les organisateurs de la manifestation, dont le budget global s'élève à 1 million d'euros, attendent 18'000 spectateurs.

Six orchestres symphoniques de renom se produiront dans le cadre du Festival international de musique de Besançon (photo prétexte). ATS

Jusqu'au 22 septembre, ce festival créé en 1948 et réputé pour son Concours international de jeunes chefs d'orchestre proposera plus de 30 rendez-vous musicaux, des concerts symphoniques à la musique de chambre, en passant par les grands ensembles vocaux, le jazz et la musique du monde.

L'édition 2024 est marquée par une refonte du traditionnel concert gratuit d'ouverture. Il se tiendra désormais dans le verdoyant parc de la Gare d'Eau, au coeur de la boucle du Doubs, rivière qui ceint le centre-ville historique de Besançon.

Une scène accueillera le jazz swing du groupe «Quai de la Seine» dès 19h00 et une seconde sera ensuite dédiée à la saga symphonique de l'Orchestre Victor Hugo, mené par son chef Jean-François Verdier.

«Le coeur du festival de Besançon, ce sont des concerts dans une salle, assis, mais peut-être que certains publics n'osent pas franchir le pas d'aller vers cette musique», constate le directeur de l'événement, Jean-Michel Mathé. Celui-ci nourrit l'espoir de voir des spectateurs inhabituels attirés par «cet endroit plus proche du centre-ville et plus convivial».

Six orchestres symphoniques

L'identité du festival s'affirme avec la présence de six orchestres symphoniques de renom, dont l'Orchestre national de France, «la star des orchestres français», selon M. Mathé. Le chef Christian Macelaru et la violoniste allemande Julia Fischer interprèteront ainsi Brahms, Barraine et Debussy.

La programmation célèbrera deux compositeurs: le Français Gabriel Fauré (1845-1924) dont ce sera le centenaire de la mort, et l'Autrichien Anton Bruckner (1824-1896) dont le festival fêtera le 200e anniversaire de la naissance.

L'orchestre Les Siècles et l'ensemble vocal Aedes feront ainsi revivre le Requiem de Fauré dans sa version d'origine, alors que le chef Pablo Heras-Cassado et Anima Eterna Brugge clôtureront les festivités avec la 3e symphonie de Bruckner.

Le saxophone sera également mis à l'honneur avec les ensembles Saxback et Habanera. Avec ce dernier, le compositeur franco-grec Alexandros Markeas sera sur scène au piano, pour sa troisième année de résidence au festival.

