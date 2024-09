Le Festival suisse de l'horlogerie est de retour pour une deuxième édition du 20 au 22 septembre à Yverdon-les-Bains. Sous forme de festival ludique et festif, le rendez-vous souhaite faire mieux connaître le savoir-faire horloger et susciter des vocations pour maintenir ce patrimoine.

Le Festival suisse de l'horlogerie est de retour à Yverdon (photo d'illustration). ATS

«Conçu pour mettre en lumière l'expertise exceptionnelle des artisans et des marques horlogères suisses indépendantes, ce festival accueille les visiteurs dans le cadre du château d'Yverdon-les-Bains», indiquent les organisateurs dans un communiqué. Au programme: des ateliers pédagogiques et participatifs, des démonstrations, des stands des écoles mais aussi des films sur l'horlogerie et des concerts.

Le public pourra également explorer les métiers d'art de la bijouterie grâce à la participation de l'Association romande des métiers de la bijouterie, qui plongera les visiteurs dans l'univers des artisans bijoutiers à travers des démonstrations.

