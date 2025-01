Le Musée Jenisch Vevey, deuxième musée d'art du canton de Vaud, a accueilli 33'500 visiteurs en 2024, soit une fréquentation record. Les expositions de l'année, en particulier «La main (et) le gant» et les six projets présentés dans le cadre de la Biennale Images Vevey, ont rencontré un large succès auprès du public, se réjouit l'institution.

Le Musée Jenisch Vevey a connu un record de fréquentation en 2024 (archives). ATS

Keystone-SDA, nt, ats ATS

Les événements phares tels que la Nuit des musées ou les Journées des arts graphiques ont également contribué à cette réussite, souligne le musée mardi dans un communiqué. En 2025 également le programme sera riche et diversifié.

Parmi les temps forts de l'année, une rétrospective dédiée à Françoise Pétrovitch, figure majeure du dessin contemporain, un hommage à Félix Vallotton à l'occasion du 100e anniversaire de sa disparition, ainsi qu'une exposition inédite des oeuvres d'Albert Chavaz.

Le public pourra également découvrir des oeuvres exposées pour la première fois: les trésors de la collection Thierry Barbier-Müller ainsi que de sublimes estampes japonaises.